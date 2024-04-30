الجميع يخضع أمام الأسطورة .. شراكة ميسي وسواريز تزلزل عرش بيكهام في إنتر ميامي!

النادي الأمريكي يعزز موقعه في صدارة القسم الشرقي

حطم الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز، رقمًا قياسيًا في سجلات نادي إنتر ميامي الأمريكي، كان مسجلًا باسم الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام والنجم الأمريكي المعتزل لاندون دونافان.

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وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفين، فيما تكفل صديقه لويس سواريز بهدف آخر، ليقودا إنتر ميامي لانتصار كاسح على ملعب نيو إنجلاند ريفولوشن بنتيجة (4-1)، الأحد الماضي، بالجولة 11 من منافسات القسم الشرقي بالدوري الأمريكي للمحترفين.

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وبعد تسجيله هدفين وتمريرة حاسمة، اختير ميسي للمباراة الثانية على التوالي، أفضل لاعب في الدوري الأمريكي في نهاية الأسبوع، وهذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها ميسي بالجائزة هذا الموسم.

وفاز ميسي وسواريز بجائزة الأفضل في الأسبوع 4 مرات من أصل 11 جولة هذا الموسم، وهو ما يعادل إجمالي ما حققه ثنائي لوس أنجلوس جالاكسي لاندون دونوفان وديفيد بيكهام في عام 2008.

وعادل ثنائي برشلونة السابق، الرقم القياسي الذي استمر 16 عامًا والذي يحمله ديفيد بيكهام مالك إنتر ميامي الحالي ولاندون دونوفان، أثناء فترة لعبهما سويًا لفريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

في نفس السياق، أكد إنتر ميامي عبر حسابه على منصة "X" (تويتر سابقًا) أن ميسي بات أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين يساهم في 16 هدفًا خلال أول 7 مباريات له في الموسم.

يذكر أن إنتر ميامي عزز موقعه في صدارة القسم الشرقي، رافعًا رصيده إلى 21 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه سينسيناتي.