الأسرار الخفية وراء تألق المواهب العربية بألمانيا - حقبة العرب في البوندسليجا (3)

والليلة موعدنا مع الحلقة الثالثة التي تتحدث عن المواهب العربية في الدوري الألماني..

أطلقت "فوتبول كو" بالتعاون مع "بوندسليجا إنترناشيونال" حلقات المسلسل الوثائقي، الذي يحمل عنوان "حقبة العرب"، عبر منصاتها الإعلامية الرائدة والناطقة باللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويسرد المُسلسل مسيرة النجوم العرب في الدوري الألماني، بداية من الرائد المغربي "رشيد عزوزي"، ومرورًا بفترة الأساطير، التي ضمت العديد من الأسماء الخالدة يأتي في مقدمتها النجم المصري "محمد زيدان"، ونهاية بمسيرة المواهب الحالية التي تشهد نجاحات غير مسبوقة، من خلال الثنائي "عمر مرموش" و"أمين عدلي".

وجاءت "كووورة" في طليعة المروجين لأولى حلقات مسلسل "حقبة العرب"، كونها الناشر الرياضي الأكبر في الشرق الأوسط، جنبًا إلى جنب مع منصة "جول" العالمية.

والليلة موعدنا مع الحلقة الثالثة التي تتحدث عن المواهب العربية..