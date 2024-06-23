الأسبوع العاصف .. قرارات حاسمة بالاتحاد للتخلص من الأجانب والمحليين!

تعرف على ما تفكر فيه إدارة الاتحاد الجديدة

يخطط نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر خلال الوقت الحالي، لإعادة هيكلة الفريق استعدادًا للموسم المقبل، الأمر الذي سيضعنا أمام أسبوع عاصف داخل جدران العميد.

وكشفت صحيفة "الجزيرة" عن أن إدارة الاتحاد ستقوم بإبلاغ عدد من اللاعبين الأجانب والمحليين، بالرحيل خلال الفترة الحالية عن صفوف النمور، خلال الأسبوع الحالي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الاتحاد ستستقر على قائمة اللاعبين الراحلين، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، خاصة وأن الموسم المقبل سيكون في قائمة الفريق 25 لاعبًا فقط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسيضطر الاتحاد للاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين، من أجل إعادة هيكلة الفريق للموسم القادم الذي سيشهد مشاركة الفريق في دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين فقط، بعدما اعتذر عن المشاركة في كأس الخليج للأندية.

وتسابق إدارة الاتحاد الوقت من أجل التعاقد مع مدرب جديد، ليخلف الأرجنتيني مارسيو جاياردو، الذي تمت إقالته بناءً على تصريحات لؤي ناظر.