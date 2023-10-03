"الأسباب المعلنة كاذبة" .. اتحاد الكرة الإيراني يكشف السر الحقيقي لإلغاء مباراة الاتحاد وسباهان يتراشق معه!

الروايات الإيرانية تتضارب حول مباراة الاتحاد، وسباهان يهاجم اتحاد الكرة المحلي

تزداد أزمة إلغاء مواجهة الاتحاد السعودي أمام سباهان أصفهان الإيراني اشتعالًا يومًا تلو الآخر، وتنكشف كواليسها مع مرور الساعات، وهذه المرة المفاجأة من قبل خدايت ممبيني؛ أمين عام الاتحاد الكرة الإيراني.

العميد كان من المفترض أن يحل ضيفًا على الفريق الإيراني، أمس الإثنين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، لكن بقرار من مراقب اللقاء، تقرر إلغاء المواجهة بعد مرور 45 دقيقة من الموعد المفترض لانطلاقها دون جديد.

وجاء قرار المراقب بعدما اعترض لاعبو النادي السعودي على وجود صور وتماثيل سياسية في مداخل الملعب، مطالبين إزالتها كي يخوضوا اللقاء، لكن الجانب الإيراني رفض الاستجابة لطلباتهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن أمين عام الاتحاد الإيراني نفى أن يكون السبب المعلن هو السبب الحقيقي لإلغاء المباراة، إذ قال في تصريحات نقلتها منصة "إيران إنترناشيونال": "حضرت لأصفهان وتحدثت مع مراقب المباراة، الظروف التي توقعها الاتحاد لم تكن ممكنة، لقد تواصلوا مع مسؤولي الاتحاد الآسيوي، وبالنهاية لم تقم المباراة، بسبب بعض المشكلات الأمنية".

تصريحات ممبيني أغضبت مسؤولي نادي سباهان، الذي بدوره رد: "لم تكن هناك أي مشكلة أمنية حول ملعب أصفهان، السبب هو ما يتم الحديث عنه بالفعل، لكن هدايت ممبيني بصفته أمينًا عامًا لاتحاد الكرة، تصرف بسلبية تامة خلال أحداث الأمس، فبدلًا من أن يكون في سياق الحدث، كان مهتمًا أكثر بمشاهدة المباراة مع أولاده".

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن فتحه تحقيقًا في الأزمة، بينما أكد النادي الإيراني تقديم شكوى رسمية ضد نظيره السعودي مدعوة بمستندات تثبت خوض الفريق مرانه على الملعب ذاته في وجود التماثيل دون أي اعتراض.