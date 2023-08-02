بالأساسيين والبدلاء .. الاتحاد أثبت أمام الشرطة: أنا كـ"الجبل" لا يهزني الهلال أو غيره

الاتحاد أثبت أنه لا يهمه أي منافس بالفعل!

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عند الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء، الموافق الثاني من أغسطس 2023، بتوقيت مكة المكرمة، دخل نادي الاتحاد السعودي، مباراته أمام الشرطة العراقي، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال؛ وهو يعلم من يُمكن أن يواجه، في دور ربع النهائي من المسابقة.

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الاتحاد دخل المباراة، متصدرًا للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن الشرطة "الوصيف"؛ حيث كان الفريق يلعب فقط، من أجل المركزين "الأول أو الثاني".

الحسابات التي كانت متاحة أمام العميد الاتحادي؛ هي مواجهة الهلال السعودي "وصيف المجموعة الثانية"، إذا تصدر، أو ضرب موعد مع السد القطري، حال حصل على المركز الثاني.

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وعلى الرغم من تصدر السد، المجموعة الأولى متفوقًا على الهلال؛ إلا أن البعض كان يعتقد أن الأفضل للاتحاد وجهازه الفني، تجنب مواجهة الزعيم في ربع النهائي؛ وبالتالي ضرورة "الخسارة" أمام الشرطة.

نونو سانتو يرفض التلاعب.. و"لا يهزه" الهلال أو غيره

بالفعل.. البعض توقع أن هذا ما يلعب عليه البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد؛ عندما دخل مباراة الشرطة، بتشكيل كامل من البدلاء، مع إجلاس الثلاثي الخطير الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي رومارينيو، على دكة البدلاء.

لكن.. نجوم الصف الثاني في الاتحاد، والذين شاركوا في التشكيل الأساسي أمام الفريق العراقي، قدّموا مستوى رائع، ولعبوا بإصرار وعزيمة على الفوز، بطلب من سانتو نفسه.

المدرب البرتغالي لم يكتفِ بذلك؛ حيث قام أثناء تقدم الاتحاد في النتيجة، بهدف مقابل لا شيء على الشرطة، بالدفع بالأسماء الأساسية، على رأسهم بنزيما؛ وذلك من أجل تأمين الانتصار، وصدارة المجموعة.

ونجح العميد الاتحادي، في تحقيق فوز هام على الشرطة، بهدفين مقابل واحد؛ ليتصدر المجموعة ويعلنها صراحة بأنه يرفض التفويت أو التلاعب في النتائج، ولا يخشى مواجهة الهلال أو أي فريقٍ آخر، أو كما قالها نونو سانتو بنفسه: "نحن جاهزون".

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