الأزمة مستمرة .. "مدير الكرة الحالي سبب مشكلات النصر"

متى تنتهي تلك الأزمة داخل نادي النصر؟

يرى الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، أن أزمة مدير الكرة في نادي النصر مازالت مستمرة، محملًا إياه مسؤولية تراجع مستوى اللاعبين المحليين بالفريق.

وقال الرشيدي عبر برنامج "الحصاد الرياضي": "بدأنا نستشعر الخطر الآن، عندما يكون مسؤول ومدير الكرة والفني أجنبي، لا تتوقع أن يقدم اللاعب السعودي شي".

واستطرد قائلًا: "هل من المعقول أن يتراجع مستوى 6 أو 7 لاعبين محليين ويقولون أن اللاعب لا يؤدي؟".

وواصل: "أين عمل المدير الفني مع خالد الغنام وعبد الفتاح عسيري ومحمد آل منصور، ماذا يفعلون هؤلاء؟".

واختتم عايد الرشيدي تصريحاته قائلًا: "خالد الغنام النجم الكبير الذي استقطب بالملايين وصل إلى مرحلة غريبة، لماذا وصل إلى هذه المرحلة وأين عمل المدير الفني معه؟".

وبذلك تستمر أزمة مدير الكرة بنادي النصر، بعدما تم اتهام حسين عبد الغني مدير الكرة السابق بالتقصير في عمله، وأيضًا عبد الرحمن الحلافي مدير الكرة الذي كان يسبقه.