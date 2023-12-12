الأزمة بدأت مع ريال مدريد .. تشافي يلجأ لدونالد ترامب لتهدئة جماهير برشلونة!

فترة صعبة على مدرب الفريق الكتالوني

سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، مقولة خرج بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقرر اقتباسها تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة.

الفريق الكتالوني سقط بنتيجة 4/2 أمام جيرونا بالدوري الإسباني هذا الأسبوع، ليجلس في المؤتمر الصحفي لمواجهة أنتويرب بدوري أبطال أوروبا، وهو في حالة من الثقة بفريقه رغم الموقف المُحرج.

وقال تشافي للصحفيين:"بالنسبة لي كانت لنا فرصًا واضحة أمام جيرونا، ليس 31 فرصة ولكن ست أو سبع فرص، لم نتمكن من حسم المباراة وقتلها، الأمر حدث في البداية ضد ريال مدريد عندما لعبنا بشكل أفضل وخسرنا، كما عانينا كذلك في بعض المباريات التي فزنا بها لعدم حسمها بالشكل الكافي".

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وأضاف:"نحن نشعر بالغضب، علينا تحسين فعاليتنا وقوتنا الدفاعية وتطوير بعض الأمور مع مزيج من اللاعبين الشباب والجدد والخبرة، لقد أتينا من الدوري الأوروبي للأبطال بحالة من الثبات لتحقيق كافة التحديات المطلوبة".

وتابع:"يجب علينا أن نلعب بشكل أفضل، منذ شهر ونصف قلت بالفعل إننا في منتصف الطريق لنجعل برشلونة عظيمًا مرة أخرى، لو لم نفز بالدوري والسوبر العام الماضي لما استمريت بمنصبي، لذلك الفوز هو الحل دائمًا".

وخلال حديثه ألمح تشافي إلى إجراء بعض التغييرات في تشكيل برشلونة أمام أنتويرب البلجيكي، وذلك بعد ضمان الفريق للتأهل إلى دور الـ16 باحتلال المركز الأول بالمجموعة الثامنة بـ12 نقطة بفارق 3 نقاط عن بورتو البرتغالي.