"الأزمة انتهت" .. الاتحاد يقول الكلمة الأخيرة في مستقبل مارسيلو جاياردو رسميًا

نتائج الاتحاد تراجعت مع مارسيلو جاياردو..

بشكل رسمي.. أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، "رحيل" الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن منصبه.

الاتحاد اتخذ قرار "إقالة" جاياردو، منذ نهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ إلا أن عدم التوصل إلى اتفاق مالي معه على طريقة "فسخ العقد"، عطل الإعلان الرسمي.

وظل هذا الأمر حتى مساء يوم الثاني من يوليو 2024؛ عندما نشر العميد بيانًا؛ قال فيه: "يعلن نادي الاتحاد عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم مارسيلو جاياردو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأعرب الاتحاد، عن أمنيته بـ"التوفيق" للمدير الفني الأرجنتيني البالغ من العمر 48 سنة، خلال مسيرته القادمة مع عالم التدريب.

جدير بالذكر أن جاياردو تولى تدريب الاتحاد في نوفمبر من عام 2023؛ حيث فشل في تحقيق أي لقب مع الفريق؛ مكتفيًا بـ15 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات و14 هزيمة، في 33 مباراة رسمية.