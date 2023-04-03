رحيل شاكيرا عن برشلونة لم يكن خيارًا لها!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تصاعد جديد في الأحداث بين المغنية الكولومبية شاكيرا وجيرار بيكيه شريكها السابق في الحياة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا فانجارديا" والتي أكدت أن رحيل شاكيرا عن مدينة برشلونة جاء بعد طردها من المنزل الذي بقيت فيه رفقة بيكيه طيلة سنوات.

وكانت ملكية المنزل قد تحولت من بيكيه وشاكيرا في سبتمبر الماضي إلى الشركة التي يملكها جوان بيكيه والد النجم الإسباني، قبل الأحداث التي عصفت بالعلاقة التي دامت لسنوات.

ووجه والد بيكيه إنذارًا بالطرد لشاكيرا طالبها فيه بالخروج من المنزل بحلول الـ 30 من شهر أبريل الجاري أو دفع تعويض كبير للغاية.

جدير بالذكر أن شاكيرا كانت قد أعلنت قبل ساعات عن رحيلها إلى مدينة ميامي الأمريكية سعيًا للسلام رفقة أبنائها.