الأزمات تتراكم . تعويض مليوني قد يحرم الأهلي من التعاقدات!

متى ينتهي مسلسل القضايا على الأهلي؟

shahid

ما زال النادي الأهلي يُعاني من تراكم المشاكل والأزمات، وذلك في ظل اقترابه من العودة مرة أخرى إلى دوري روشن للمحترفين، بعد موسم قضاه في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

ويتصدر الأهلي ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 59 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأخدود أقرب ملاحقيه، حيث يتبقى 6 جولات من أجل انتهاء المسابقة.

ووفقًا لبرنامج "برا 18" عبر قناة "SSC" فإن الأهلي تلقى صدمة جديدة، بسبب اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، وذلك بضرورة سداد مبلغ 22 مليون ريال سعودي.

وفي حالة عدم سداد المبلغ، سيتم فرض عقوبة منع من قيد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء ذلك بعد أن تعرض الأهلي لعقوبة المنع من التسجيل لمدة فترتي انتقال، بسبب عدم سداد مستحقات الجامايكي لويس جاربان.

كما أن الاتحاد الدولي "فيفا" اتخذ قرارًا بإلزام الأهلي بدفع 6.75 ملايين ريال سعودي للاعب البرازيلي دانكلير بيريرا، وفي حالة عدم السداد سيتم عقاب الراقي بالمنع من التسجيل أيضًا.

Shahid