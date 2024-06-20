بالأرقام .. راتكليف يكشف سر الفجوة المُرعبة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

فارق شاسع بين الناديين

يؤمن السير جيم راتكليف أحد كبار ملاك مانشستر يونايتد، أن فارق الإنفاق بين ناديه وريال مدريد هو السبب في حالة كل منهما فنيًا.

يونايتد فشل في المنافسة بشكل حقيقي منذ رحيل السير أليكس فيرجسون في 2013، ولم يُتوج بالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا منذ هذا العام.

راتكليف الذي قام بشراء 27.7% من أسهم الشياطين الحمر في فبراير الماضي، تحدث إلى شبكة "بلومبرج" عن رأيه في الوضع الحالي للنادي.

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وقال رجل الأعمال البريطاني:"صافي الإنفاق في مانشستر يونايتد منذ رحيل السير أليكس فيرجسون وديفيد جيل هو 1.1 مليار جنيه استرليني، بينما في ريال مدريد يصل إلى 200 مليون جنيه استرليني فقط".

وأضاف:"اليوم لديهم 6 أو 7 لاعبين تقدر قيمتهم بأكثر من 100 مليون جنيه استرليني، وقاموا بتشييد سانتياجو برنابيو بشكله الجديد، نحن في مانشستر لا نمتلك كل ذلك".

جدير بالذكر أن يونايتد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي، ليبتعد عن دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، ولكنه نجح في الفوز بلقب الاتحاد الإنجليزي عقب الانتصار على مانشستر سيتي في المباراة النهائية.