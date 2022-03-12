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الأرقام تتحدث.. رونالدو الأسوأ وميسي ضمن الأفضل في كأس العالم

مازن زكي
مازن زكي
6:32 م غرينتش+3 3‏/12‏/2022
Messi Ronaldo GFX
تفوق لميسي على رونالدو في كأس العالم

تم اختيار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أسوأ تشكيلة من مراحل المجموعات في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وذلك بعد المستويات المتواضعة التي قدمها مع فريقه.

وجاء ذلك بناءً على تقييم موقع "Sofascore" المختص في الأرقام والإحصائيات المستندة على ما قدم في المباريات، حيث جاء تقييم رونالدو بـ 6.37 من خلال 3 مواجهات لعبها.

رونالدو شارك في 3 مباريات سجل من خلالها هدف وحيد كان من ركلة جزاء ضد منتخب غانا في أول جولة من دور المجموعات، كما أهدر العديد من الفرص ولم يكن له تأثير واضح في بقية أدوار اللعب مما جعل تقييمه منخفضًا.

وبالتالي وضع صاروخ ماديرا في تشكيلة أسوأ اللاعبين، في نفس الوقت الذي تواجد فيه غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في تشكيلة الأفضل من دور المجموعات بتقييم 7.93.

جدير بالذكر أن البرتغال ستلعب يوم الثلاثاء المقبل ضد سويسرا ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

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