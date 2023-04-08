الأرقام القياسية لا تعرف غيره .. هالاند الأكروباتي على بعد خطوة من معادلة صلاح!

النجم الدنماركي أمامه هدفين فقط لمعادلة محمد صلاح!

شارك النجم الدنماركي إرلينج هالاند في اكتساح فريقه مانشستر سيتي لنظيره ساوثامبتون بأربعة أهداف لهدف في مباراة الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

هالاند الذي لعب أساسيًا سجل هدفين ووصل إلى هدفه رقم 30 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي في 27 مباراة خاضها فقط.

فيما يلي دعونا نعدد الأرقام القياسية التي كسرها هالاند بهدفيه في مرمى ساوثامبتون، ونتعرف على ما قدم في اللقاء من أرقام أخرى:

أكثر من سجل في أول 30 مباراة بالدوري الإنجليزي

بهدفه في الأول في لقاء اليوم أمام ساوثامبتون أصبح هالاند هو أكثر من سجل أهداف في أول 30 ظهور له في الدوري الإنجليزي، حيث عادل أندي كول صاحب الـ 29 هدفًا.

وأنهى هالاند اللقاء بهدفه رقم 30 في 27 مباراة مما يجعله صاحب الرقم القياسي الجديد الذي سيكون من الصعب للغاية كسره قريبًا.

التفوق على ديدييه دروجبا

بهدفيه في مباراة اليوم تفوق هالاند على أفضل مواسم الإيفواري ديدييه دروجبا في صفوف تشيلسي، حيث كان ذلك في 2009\2010 عندما سجل هداف البلوز 29 هدفًا في 32 مباراة.

صحيح أن دروجبا كان يملك 10 صناعات في ذلك الموسم، لكن هالاند في موسمه الأول نجح في كسر رقمه التهديفي والوصول إلى الهدف رقم 30 في عدد مباريات أقل هو 27 مواجهة.

انضم إلى قلة قليلة

بهدفه رقم 30 ينضم إرلينج هالاند إلى قلة مختارة في تاريخ الدوري الإنجليزي، وأصبح ضمن ثلاثة فقط في التاريخ نجحوا في تسجل 30 هدفًا أو أكثر في موسمهم الأول في البطولة.

من سبق هالاند في القائمة هما أندي كول بواقع 34 هدفًا في 1993\1994 وكيفين فيلبيس في 1999\2000.

الأسرع في الأبطال والدوري الإنجليزي

قبل أيام كسر هالاند الرقم القياسي الخاص بأسرع لاعب يسجل 30 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، حيث فعل ذلك في 25 مباراة.

واليوم يكسر نفس الرقم لأسرع من يصل إلى الهدف رقم 30 ولكن في الدوري الإنجليزي، بواقع 27 مواجهة فقط.

ساعد دي بروينه على التاريخ

كيفين دي بروينه صنع لهالاند سبعة أهداف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي كأكثر من صنع لأي لاعب في تاريخ مانشستر سيتي في موسم واحد.

ذلك ساعد البلجيكي على أن يكون ضمن خمسة فقط في التاريخ صنعوا 100 هدف أو أكثر في الدوري الإنجليزي، وأسرعهم على الإطلاق في الوصول إلى ذلك الرقم في ظرف 236 مباراة.

عادل رقم صلاح وفي انتظار الرقم الآخر

عادل هالاند الرقم القياسي الخاص بالمصري محمد صلاح لأكثر من سجل لأي نادٍ إنجليزي في موسم واحد بكل المسابقات بواقع 44 هدفًا، وهو رقم رود فان نيستلروي أيضًا.

هالاند الآن على بعد خطوة واحدة من معادلة رقم صلاح الخاص بأكثر من سجل في موسم واحد بالدوري الإنجليزي مكون من 38 مباراة، حيث يحتاج هدفين فقط.

ماذا قدم هالاند ضد ساوثامبتون؟