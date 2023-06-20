الأرقام القياسية تلاحقه .. موسوعة "جينيس" تكرم كريستيانو رونالدو مع البرتغال

زهيرة عادل
Cristiano RonaldoGetty Images
كريستيانو رونالدوالبرتغالتصفيات كأس أوروباالنصردوري روشن السعودي

حقق صاروخ ماديرا مع منتخب بلاده ما لم يصل له أي لاعب في العالم من قبل!

أقيم تكريم مصغر للبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، قبل مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره الأيسلندي، اليوم الثلاثاء.

رفاق الدون يحلون ضيوفًا على أيسلندا، حاليًا، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

بقيادة صاروخ ماديرا للبرتغال في هذه المباراة، يرفع رصيده لـ200 مباراة دولية، ليكون أول لاعب في التاريخ يصل لهذا العدد من اللقاءات مع منتخب بلاده.

وحرصت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية على تكريم الدون قبل المباراة، مقدمة له شهادة تكريمية مع لوحة رمزية تحمل رقمه القياسي وقميص منتخب بلاده.

يذكر أنه خلال الـ200 مباراة توج الدون مع بلاده بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2016"، ودوري أمم أوروبا 2019.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

937973 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 34%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
937973 الأصوات

اختيارات المحررين