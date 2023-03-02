الأرض لا تحب أصحابها .. كأس ملك إسبانيا عقدة ريال مدريد وبرشلونة على ملعبهما

الأرض لا تلعب مع أصحابها في الكلاسيكو حين يتعلق الأمر ببطولة كأس ملك إسبانيا..

لا صوت يعلو فوق صوت الكلاسيكو، هذه حقيقة لا تقبل الشك، بعدما ضرب ريال مدريد وبرشلونة موعدًا جديدًا بينهما، لتتجه كافة لأنظار مساء الخميس إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" لمتابعة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-23.

برشلونة يدخل المباراة وهو في وضعية سيئة بعض الشيء، نفسيًا وبدنيًا، وذلك بعد توديع بطولة الدوري الأوروبي من ملحق دور الستة عشر أمام مانشستر يونايتد، ثم الخسارة أمام ألميريا في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى كم الإصابات الهائل الذي ضرب الفريق في الأسابيع القليلة الماضية.

لكن رغم ذلك، فإن برشلونة يملك سلاحًا سحريًا لم يكن يتخيله أحد، حيث يدخل "البلوجرانا" ملعب "سانتياجو برنابيو" وهو لم يخسر أبدًا على أرضيته في كأس ملك إسبانيا منذ عام 1970.

الفوز الأخير

آخر فوز حققه ريال مدريد على برشلونة على ملعبه في كأس ملك إسبانيا يعود إلى ذهاب الدور ربع النهائي لمنافسات موسم 1969-70، حيث حقق حينها النادي الملكي الفوز بهدفين دون رد.

برشلونة اكتفى بالتعادل في مباراة الإياب على ملعب "كامب نو" بهدف لمثله، ليودع البطولة حينها.

ومنذ تلك المباراة، حل برشلونة ضيفًا على ملعب "سانتياجو برنابيو" خمس مرات في كأس ملك إسبانيا، ليخرج بفوزين وثلاث تعادلات.

وفي الحقيقة، فإن أرقام ريال مدريد على أرضه أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا مخجلة للغاية، حيث خاض 15 مباراة، حقق خلالها الفوز خمس مرات وتعادل وخسر مثلها.

برشلونة ليس محصنًا أيضًا!

الغريب، أن برشلونة هو الآخر ليس محصنًا على ملعب "كامب نو" في كلاسيكو الكأس أمام ريال مدريد.

برشلونة حقق آخر فوز على ملعبه أمام ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا في ذهاب دور الستة عشر من موسم 1996-97، وحينها حقق الفوز بنتيجة 3-2.

ومنذ تلك المباراة، خاض برشلونة أربع مباريات على "كامب نو" أمام ريال مدريد في كأس الملك، ولم يحقق الفوز في أي منها، حيث خسر مرتين وتعادل مثلهما.

أرقام برشلونة على ملعبه أفضل قليلًا من ريال مدريد، حيث تواجه الفريقان في كأس الملك 13 مرة على ملعب "كامب نو"، حقق برشلونة خلالها سبعة انتصارات، فيما حسم التعادل ثلاث مباريات، وفاز ريال مدريد في مثلها.