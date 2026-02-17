الأرجنتين: إرثٌ خُطَّ بحروفٍ من شغف.. من الجراح إلى المجد، ومن الخلاص في قطر إلى تحدي غزو العالم مجددًا!

من معاناة النهائيات الخاسرة إلى الفرح في قطر، هذه قصة فريق حوّل الألم إلى قوة والعاطفة إلى مصير. أمة لا تكتفي بمنافسة كأس العالم فحسب، بل تشعر به.

Getty Images

الشغف كراية

في عالم كؤوس العالم، حيث تتعايش القوى العظمى والتقاليد والملاحم، توجد كلمة واحدة تقود حتمًا إلى مصطلح وحيد: الشغف. الأرجنتين لا تنافس فحسب، بل ينبض قلبها كقلب رجل واحد. هي لا تلعب فقط، بل تبث مشاعرها وتوصلها. لقد بنى المنتخب الأرجنتيني إرثًا يتجاوز النتائج؛ إذ حوّل كأس العالم إلى منطقة عاطفية، وميدان اختبار للروح. حيث يرى الآخرون بطولة، ترى الأرجنتين قدرًا. وحيث يرى الآخرون مباراة، ترى الأرجنتين تاريخًا.

لا يُقاس ذلك الإرث بالألقاب فحسب، بل بما تعنيه تلك الألقاب - وأيضًا بالهزائم التي أوجعتهم، لأنها هي التي صاغت الشخصية، والهوية، والسردية التي توجت في قطر 2022. من المستحيل فهم تتويج ليونيل ميسي ورفعه لكأس العالم دون السير أولًا في الدروب التي قادته إلى هناك؛ الإحباطات، النهائيات الضائعة، الانتقادات، والأسى. لعقود من الزمن، عاشت كرة القدم الأرجنتينية توترًا بين الموهبة والمعاناة، بين الأمل وانكسار القلب، حتى قرر ذلك الشغف، الذي جُرح مرات عديدة، أن يحول نفسه إلى قدر محتوم.



Getty Images

إرث صُنع في النار

دخلت الأرجنتين تاريخ كأس العالم كواحدة من أكثر الفرق مزاجية وفطرة. منذ عام 1930، أظهر "الألبيسيليستي" طبيعته القتالية؛ لم تكن مجرد كرة قدم، بل كانت كبرياء. لكن، لم توقد الأرجنتين النار المقدسة لمآثرها العالمية إلا في عام 1978، وخصوصًا 1986. هناك ولدت الأسطورة المعاصرة: البلد الذي ينجب العباقرة والمحاربين، والذي يحول كرة القدم إلى هوية جماعية.

ولكن بعد دييجو مارادونا جاءت الجراح: إيطاليا 1990 والنهائي المؤلم ضد ألمانيا؛ النهاية المفاجئة للحلم في الولايات المتحدة عام 1994؛ فرنسا 1998 والإقصاء القاسي ضد هولندا؛ كوريا واليابان 2002 مع الضربة غير المتوقعة في دور المجموعات؛ وألمانيا 2006 وجنوب إفريقيا 2010، حيث كان السقف دائمًا ربع النهائي. وهكذا، بينما كان العالم يُعجب بالموهبة الأرجنتينية، لاحظ أيضًا ثابتًا واحدًا: الدراما. لعبت الأرجنتين بقلبها، نعم، لكن ذلك القلب كثيرًا ما انكسر عندما كان يحلم بأقصى طاقته.

Getty Images

من النهائيات الضائعة إلى الانهيار الداخلي

كانت دورة 2014-2016 الفصل الأكثر إيلامًا، وفي الوقت ذاته، الأكثر أهمية في هذه القصة. ثلاثة نهائيات متتالية - كأس العالم 2014، كوبا أمريكا 2015، وكوبا أمريكا 2016 - وثلاث هزائم. ثلاث مرات اقترب المنتخب الأرجنتيني من ملامسة السماء، لينتهي به المطاف معانقًا الهاوية. تلك الصورة لليونيل ميسي، وحيدًا، من الخلف، وهو ينظر إلى كأس العالم في الماراكانا، لا تزال جزءًا من الحمض النووي الجماعي للأرجنتين.

في تلك اللحظة واجهت البلاد أسوأ أشباحها: النقد الداخلي. اتُهم المنتخب بفقر الروح القتالية (أو الجرينتا)، وبعدم معرفة كيفية الفوز، وبالوقوف عند عتبة الباب. بالنسبة للكثيرين، كان اللاعبون "مليونيرات بلا رجولة". لا يحمل أي منتخب وطني آخر في العالم قدرًا من المشاعر كما تفعل الأرجنتين، وفي تلك السنوات تحول الشغف إلى ضغط رهيب. لم تكن مجرد كرة قدم، بل كانت هوية، وكبرياءً جريحًا، وأجيالًا كاملة تتساءل عما إذا كان قدرهم ملعونًا.

ومع ذلك، ولدت هناك بالتحديد الشخصية التي ستنفجر لاحقًا في قطر. لم ينكسر الفريق؛ بل ازداد صلابة. الألم، بدلًا من أن يمزق الفريق، قام بتوحيده.

Getty Images

من الخوف إلى القدر

بدأ مونديال قطر 2022 بزلزال: الهزيمة أمام السعودية. لكن، وخلافًا لدورات أخرى، لم تنهَر الأرجنتين. كان هناك شيء مختلف. خلف ذلك الفريق كانت هناك مجموعة، قناعة، ووعد حميم:

"هذه المرة لن نموت على الشاطئ". تلك العبارة، التي لم تُقال علنًا قط، كانت تطفو فوق كل حصة تدريبية، وكل رحلة، وكل حديث للفريق. كان ذلك إلحاح "الرقصة الأخيرة"، المحاولة الأخيرة لميسي لانتزاع اللقب الوحيد الذي لا يزال يطارده.

في قطر، توقف الشغف عن كونه جرحًا وأصبح قوة. لم يعد ثقلًا يشل الحركة بل محركًا لا يمكن إيقافه. شكلت المباريات ضد المكسيك وبولندا بداية الولادة الجديدة. وأظهرت الملحمة ضد هولندا، المليئة بالجدل والتوتر والكبرياء الفائض، فريقًا لا يخشى الدراما، بل مستعدًا للخوض فيها. وكان نصف النهائي اللاحق ضد كرواتيا سيمفونية من التحرر.

النهائي ضد فرنسا، بسيناريوه المجنون، وتوقفاته التي تحبس الأنفاس، ومجده الأسمى، لم يتوج أبطال العالم فحسب، بل ختم تحولًا تاريخيًا. توقفت الأرجنتين عن كونها البلد الذي "كاد أن يفعلها"، بلد الدموع و"ماذا لو"، لتصبح ما حلمت دائمًا بأن تكون: البطل. من ينهي القصة. من يصرخ عاليًا. من يعيد الشغف إلى أنقى صوره: السعادة.

Getty Images

ميسي: من الشرير إلى البطل

لسنوات، كان ميسي البطل غير المكتمل. مُعجَبٌ به، لكنه غير مفهوم. طلبوا منه أن يكون مارادونا بينما كان هو ميسي. طلبوا الغضب حين قدم الصمت. لكن في قطر، حدث شيء استثنائي؛ لم يعد المنتخب يلعب لأجل ميسي، بل لعب "مع" ميسي. لم يعودوا يبحثون عنه ليكون المخلص، بل ليكون حامل الراية.

في قطر، كف ميسي عن كونه عبقريًا وأصبح قائدًا روحيًا. انفجاره في وجه هولندا - "إلى ماذا تنظر أيها الأحمق؟ اذهب إلى هناك!" - كان رمزيًا أكثر من أي مراوغة. لأول مرة، رأى العالم "ميسي" الذي تعرفه الأرجنتين، واصطف الفريق بأكمله تحت تلك النار.

لم يكرسه اللقب بطلًا للعالم فحسب، بل حوله إلى شيء أعظم: وريث الإرث الأرجنتيني. رفع مارادونا الكأس في المكسيك 1986، ورفعها ميسي في قطر 2022. مسارات مختلفة، لنفس الخلود.

Getty Images

جماهير لا تنافس، بل تنتصر

لا يوجد منتخب يحرك الجماهير مثل الأرجنتين. إنه ليس مجرد جمهور، إنه زحف بشري مهيب. في قطر، اصطبغت الملاعب باللونين السماوي والأبيض وكأن البطولة تُلعب في بوينس آيرس. الشوارع، المترو، الأسواق - كل مكان أصبح مسرحًا لأهازيج لا تنتهي. سيطرت الأغاني الأرجنتينية على كأس العالم: "موتشاتشوس" لم تكن مجرد هتاف؛ كانت نشيدًا عالميًا.

هناك، تجلى أعظم إرث للأرجنتين: شعبها. لطالما قيل إن للأرجنتين مشجعين؛ لكن في قطر ثبت أن الأرجنتين "هي" المشجعين. بالنسبة للأرجنتينيين، كرة القدم ليست عرضًا - إنها هوية.

Getty Images

مرشح أبدي

اليوم، لا تصل الأرجنتين إلى كأس العالم كطامح، بل كالفريق الذي يجب هزيمته. لم يغلق لقب قطر قصة، بل فتح أخرى. لم تعد هناك أشباح داخلية. ذكرى ما ضاع لم تعد تثقل كاهلهم. يصل المنتخب الأرجنتيني إلى الولايات المتحدة برسالة واضحة: "جئنا للدفاع عما هو ملكنا بالفعل".

العالم، الذي شكك فيهم يومًا، يخشى الآن "الألبيسيليستي" لأنه يعلم أن هذا الفريق - الذي تشكّل في الألم وتكرّس في المجد - لم يعد يلعب ليكفر عن ذنوبه. إنه يلعب لأنه يعرف كيف يفوز.

Getty Images

وطن ميسي بالتبني

ستقام كأس العالم القادمة في الولايات المتحدة، وهناك شيء رمزي بعمق في ذلك. لم يعد ميسي مجرد قائد للأرجنتين، بل هو أيقونة عالمية تعيش وتلعب على الأراضي الأمريكية. أصبح "إنتر ميامي"، وبشكل غير مقصود تقريبًا، سفارة عاطفية للأرجنتين. الملاعب التي يلعب فيها ميسي تمتلئ بالأعلام السماوية والبيضاء، والقمصان التي تحمل الرقم 10، وأطفال يصرخون باسمه بالإسبانية.

وهذا ليس بسبب كرة القدم فقط؛ إنه امتداد لإرث بنته الأرجنتين لما يقرب من قرن من الزمان عبر العرق، والدموع، وحب غير مشروط للكرة.

لأنه إذا كان هناك شيء واحد يعرّف المنتخب الأرجنتيني في كؤوس العالم، أبعد من الألقاب، فهو الشغف. شغف غير قابل للتفاوض، لا يفهم المسافات أو النتائج، يتوارثه الأبناء عن الآباء ويتضاعف في كل ركن من أركان الكوكب. ذلك الشغف هو ما قاد آلاف الأرجنتينيين إلى قطر، لرهن مدخراتهم، وعبور الصحاري، والغناء حتى فقدوا أصواتهم. هو ما جعل بلدًا بأكمله يقول، بعد الهزيمة ضد السعودية، "سنفوز رغم ذلك" - وقد فعلوا.

لم تكن قطر 2022 مجرد بطولة، كانت تطهيرًا جماعيًا، وترميمًا تاريخيًا. وصلت الأرجنتين جريحة، تحمل ندوبًا مفتوحة لنهائيات ضائعة كثيرة. لكن هذه المرة، تحول الشغف إلى قناعة، والقناعة إلى مجد. ليونيل سكالوني، بتواضعه وهدوئه، وجّه تلك الطاقة. وميسي، في نضجه، توقف عن حمل ثقل " المنقذ الأوحد" وأصبح ما كان عليه دائمًا: مجرد أرجنتيني آخر، يشعر، ويعاني، ويعشق كرة القدم مثل أي شخص في المدرجات.

منذ ذلك المونديال، تغير شيء ما إلى الأبد. فهم العالم أن الجماهير الأرجنتينية ليست مجرد لون، أو ضجيج، أو فلكلور؛ إنهم أسلوب حياة. في كل ملعب في قطر، لم تتوقف الأهازيج. وبينما صمتت فرق أخرى، حول الأرجنتينيون كل مباراة إلى احتفال وطني. تلك الصورة، لآلاف القمصان السماوية والبيضاء تهتز في قطر تظل محفورة كرمز لروح كرة القدم على هذا الكوكب.

Getty Images

والآن، في عام 2026، تنتقل تلك الشعلة إلى الولايات المتحدة، البلد الذي رأى لعقود كرة القدم كلعبة أجنبية، لكنه يتنفس الآن عبق "المتة" وهتافات "فاموس أرجنتينا" بفضل ميسي. إن لعب كأس العالم القادمة "في الديار" بالنسبة له ليست صدفة: إنها الإغلاق المثالي للدائرة. الصبي الذي حلم بكأس العالم في "روزاريو" ورفعه في "لوسيل"، سيدافع الآن عن اللقب في البلد الذي اتخذه وطنًا.

في كل مدينة يلعب فيها المنتخب، سيكون هناك قطعة من الأرجنتين. في ميامي، حيث زرع ميسي الحب؛ في نيويورك، حيث تحلم الجاليات الأرجنتينية بالفعل بطلاء "تايمز سكوير" بالأزرق والأبيض؛ في لوس أنجلوس، حيث يقدس اللاتينيون ميسي كأسطورة حية. لن يكون هناك ملعب خالٍ من الأهازيج الأرجنتينية، أو من أعلام تقول "السكالونيتا لا تستسلم". سيعبر الشغف الحدود مرة أخرى، لكن الآن مع يقين معرفة أنهم أبطال العالم.

ولا يقتصر الأمر على ميسي فحسب؛ بل لما تمثله الأرجنتين في تاريخ كأس العالم. من عزيمة ماريو كيمبس في 78 إلى سحر مارادونا الخالد في 86؛ ومن دموع 2014 إلى الخلاص في 2022. ترك كل جيل بصمة، واتحد الجميع في صرخة واحدة: "فاموس أرجنتينا، كاراخو" (هيا يالأرجنتين، اللعنة). تلك العبارة تلخص قرنًا من كرة القدم؛ من الهزائم والمجد، ومن الهوية.

شكلت قطر علامة فارقة "ما قبل وما بعد" لأنها أعادت الأمل. انتقلت الأرجنتين من كونها الفريق الذي "كاد" أن يفوز إلى الفريق الذي تجرأ على فعل كل شيء. وذلك التحول ولد من الشغف الشعبي. ليس من تكتيك، ولا من استراتيجية، بل من النار الداخلية التي تشتعل في كل أرجنتيني عندما يُعزف النشيد. لم يفز المنتخب بالموهبة وحدها - بل فاز بالروح.

نفس تلك الروح ستسافر إلى الولايات المتحدة في 2026. ستكون كأس العالم لأطفال قطر، أولئك الذين كبروا وهم يشاهدون ميسي يقبل الكأس، وأولئك الذين يؤمنون بأن كل شيء ممكن إذا لعبت بقلب. ستكون أيضًا كأس العالم التي تؤكد الإرث الأرجنتيني؛ إرث كرة قدم، ولكن قبل كل شيء، إرث عاطفة. لأن الأرجنتين تعلم العالم أن كرة القدم لا يمكن شرحها، بل يجب الشعور بها.

Getty Images

وعندما يرتدي ميسي مرة أخرى القميص السماوي والأبيض على الأراضي الأمريكية، لن يكون مجرد لاعب يدافع عن لقب، بل سيكون رمزًا لأمة حولت الشغف إلى فن. سيتبعه الناس، من بوينس آيرس إلى لوس أنجلوس، ومن قرطبة إلى نيويورك. لن تكون هناك مسافة تستطيع إيقاف ذلك.

ستكون كأس العالم 2026 المسرح الذي تُظهر فيه الأرجنتين جوهرها مرة أخرى. قد تفوز أو تخسر، لكن ما لا يتلاشى أبدًا هو تلك الشعلة التي تميزها، حبها المطلق للقميص. ما بدأ في قطر سيستمر في النبض، مع ميسي كشعار وملايين الأصوات التي تذكر العالم بأنه طالما وُجد الشغف، ستكون الأرجنتين حاضرة دائمًا.

لأنه إذا كان هناك شيء تعلمته كرة القدم من الأرجنتين، فهو أن الألقاب تبهت، لكن الشغف يبقى. وذلك الشغف - العناق المجهول، والدموع المشتركة، والصرخات التي تسافر عبر البحر - هو الإرث الحقيقي للألبيسيليستي في كؤوس العالم. إرث لا يُقاس بالكؤوس، بل بالقلوب.

وعندما يُعزف النشيد مرة أخرى في عام 2026 وسط الأعلام، والدموع، والابتسامات، سيفهم العالم بأسره أن الأرجنتين لا تدافع عن لقب فحسب: إنها تدافع عن أسلوب حياة. وأنه طالما وُجد هذا الشغف، فلن تتوقف أبدًا عن كونها بطلة.