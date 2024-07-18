"لاعبو الأرجنتين أهانوا شعبًا بأكمله" .. قائد فرنسا السابق يرفض عذر إنزو فيرنانديز

حارس الديوك يعيد فتح ملف الأغنية العنصرية

استنكر هوجو لوريس قائد منتخب فرنسا السابق، الأغنية العنصرية التي رددها لاعبو الأرجنتين خلال احتفالهم بلقب كوبا أمريكا وقللت من منتخب الديوك.

ونشر إنزو فيرنانديز، لاعب منتخب الأرجنتين، بثًا مباشرًا خلال الاحتفالات مع زملائه بعد الفوز على كولومبيا، وهم يرددون أغنية أطلقتها الجماهير عقب نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا، تحمل بعض الشتائم لمنتخب الديوك ولاعبيه من ذوي الأصول الأفريقية.

واعتذر إنزو فرنانديز عن الفيديو مساء الثلاثاء، وقال إنه كان في حالة نشوة الفوز باللقب، وأكد أن كلمات الأغنية لا تعكس معتقداته أو شخصيته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال لوريس في تصريحات نشرتها شبكة "BBC" البريطانية: "لا يهم إذا كنت في لحظة من النشوة لأنك فزت بلقب مهم، الأمر يتطلب المزيد من المسؤولية عندما تكون فائزًا".

وأوضح: "لا نريد أن نسمع أو نرى مثل هذه الأمور في كرة القدم. نحن جميعًا نقف ضد التمييز والعنصرية".

وأضاف لوريس: "أعتقد فقط وآمل أن يكون هذا خطأ، جميعنا نرتكب أخطاء في بعض الأحيان ونأمل أن يتعلموا منها، الأرجنتين هم وجه كرة القدم الآن في أمريكا الجنوبية والعالم، إنهم يستحقون الكثير من الثناء على ما فعلوه على أرض الملعب خلال السنوات الماضية".

وتابع الحارس الفرنسي: "لكن عندما تفوز، يجب أن تكون قدوة للآخرين وخاصة الأطفال، لقد كان هجومًا على الشعب الفرنسي بأكمله الذي لديه أصول أفريقية".