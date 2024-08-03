"هكذا يضرب أوتاميندي زوجته" .. تصرفات فرنسية صادمة بعد إقصاء الأرجنتين من الأولمبياد!

مزحة غريبة واحتفال مستفز

بعد فترة من خسارة كأس العالم قطر 2022 أمام الأرجنتين، يبدو أن الفرصة جاءت على طبق من ذهب للفرنسيين من أجل الثأر ورد الاعتبار في أولمبياد باريس 2024.

المنتخب الأولمبي الفرنسي نجح في الفوز بهدف دون رد في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية، لمنافسات كرة القدم للرجال، ليتأهل من أجل مواجهة مصر في نصف النهائي، ولكن مباراته ضد الأرجنتين شهدت العديد من الأحداث المثيرة.

الأمر بدأ باشتباكات عنيفة بعد إطلاق صافرة النهاية بمشاركة أغلب اللاعبين من الفريقين، وقام بعدها منتخب فرنسا بالذهاب إلى المدرجات التي يجلس بها أفراد عائلات لاعبي الأرجنتين من أجل الاحتفال أمامهم.

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وهو ما يُعيد لنا بالذاكرة الأحداث المستفزة من الجانب الأرجنتيني بعد الفوز بمونديال قطر، وما فعله الحارس إيميليانو مارتينيز لاستفزاز الجماهير الفرنسية عقب التتويج بالبطولة.

وفي مشهد آخر صادم، قام أحد المعلقين الفرنسيين باستخدام مزحة عن العنف المنزلي للسخرية من نيكولاس أوتاميندي مدافع الأرجنتين، حيث قال عنه عقب عرقلته لأحد لاعبي الديوك:"هذه هي الطريقة التي يضرب بها أوتاميندي زوجته في المنزل".

جدير بالذكر أن فرنسا ستواجه المنتخب المصري في نصف نهائي الأولمبياد، بينما تلعب المغرب أمام إسبانيا على الجانب الآخر من منافسات كرة القدم للرجال بالأولمبياد.