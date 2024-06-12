"من العار أن دييجو لم يشاركنا فرحة المونديال"

أكد النجم الأسطوري ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، أنه حزن كثيرًا لعدم مشاركته فرحة التتويج بكأس العالم مع النجم الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

وفي مقابلة مع شبكة "ESPN"، قال ميسي إن الفوز بكأس العالم في قطر منحه منظورًا جديدًا لمسيرته المهنية، مضيفًا: "حقيقة فوزنا بكأس العالم ساعدتني كثيرًا في رؤية الأمور بطريقة أخرى. لكنني أحاول ألا أفكر في الأمر".

وأضاف: "أحاول الاستمتاع بكرة القدم قدر الإمكان. أفعل ذلك أكثر الآن لأنني أدرك أنه لا يوجد الكثير من الوقت، لذا أقضي وقتًا ممتعًا مع النادي، وأنا محظوظ بوجود زملاء وأصدقاء جيدين بجانبي، كما أستمتع بوقتي مع المنتخب وبكل التفاصيل الصغيرة التي أعلم أنني سأفتقدها عندما أتوقف عن اللعب".

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وسئل ميسي عن الرسالة التي يود أن يوجهها للأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، فأوضح: "أحاول تذكر كل الأوقات الجيدة معه. كنت حزينًا لأنه لم يفرح معنا بكأس العالم 2022، لأنني أعرف ما كان يشعر به تجاه المنتخب الوطني وما سيقوله عن كون الأرجنتين بطلة للعالم مرة أخرى".

وأردف: "لقد خضنا كأس العالم معًا (مونديال 2014)، وكانت تجربة مثيرة للإعجاب بصرف النظر عن النتيجة، خضنا ذلك اليوم معه، كم كان سعيدًا، لرؤيته يستمتع بكونه المدرب، لذلك أحاول أن أتذكر كل الأوقات الجيدة التي قضيناها معًا. أعلم أنه أحبني كثيرًا، وأحببته رغم ما قيل في وسائل الإعلام".

ميسي أكمل: "الحقيقة هي أنه كان هناك الكثير من المودة بيني وبين مارادونا، ومنذ أن التقى بي كان دائمًا يدعمني ويريد الأفضل بالنسبة لي. كان من العار أنه لم يتمكن من عيش هذه الفرحة معنا مثل بقية البلاد".

وعلق ميسي، على التصريحات التي أدلى بها نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا كيليان مبابي، عندما قارن بين مستوى التنافس في بطولة أوروبا وكأس العالم، قائلًا: "حسنًا، الجميع يعطي الأولوية لبطولته. من الواضح أن بطولة اليورو مهمة للغاية وتضم أفضل الفرق، لكنها لا تضم الأرجنتين بطلة العالم 3 مرات، والبرازيل (البطل 5 مرات)، وكذلك الأوروجواي (مرتين)".

وتابع: "بالطبع مباريات كأس العالم هي الأفضل على الإطلاق، لأنها تضم بشكل عام جميع أبطال العالم وأفضل المنتخبات. وهذا هو السبب وراء سعي الجميع للتتويج بالمونديال".