الأداء يكفي .. مكافأة غير متوقعة للاعبي الهلال بعد الخسارة أمام ريال مدريد

الزعيم قدم مباراة رائعة وأحرج ريال مدريد رغم استقبال شباكه لخمسة أهداف

رغم أنه وعد بمكافأة خاصة حال فوز الهلال السعودي أمام ريال مدريد الإسباني إلا أن الأداء الرائع الذي قدمه الزعيم في المباراة، دفع الأمير الوليد بن طلال؛ عضو شرف القلعة الزرقاء، للتغاضي عن الهزيمة ودفع مكافأة إضافية للاعبين.

الزعيم حصد أمس السبت، الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية المغرب 2022 بعد الهزيمة أمام الملكي الإسباني بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في النهائي.

في قبل النهائي، الأزرق كان قد تغلب على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2، ووقتها أعلن الأمير الوليد بن طلال أنه يهدي كل لاعب في الفريق مليون ريال، ووعدهم بتقديم مثلها حال الفوز في النهائي.

لكنه فاجأ اللاعبين بعد خسارة الأمس، بإعلانه الالتزام بدفع المليون ريال لكل لاعب الخاصة بوعد النهائي، بجانب تقديم مكافأة إضافية، ليصل مجموع ما قدمه العضو الذهبي للزعيم خلال المونديال 100 مليون ريال سعودي.

يذكر أن هذه هي الميدالية الأولى التي يحصدها الهلال في الحدث العالمي، إذ احتل المركز الرابع في المرتين السابقين، وهي أول ميدالية بشكل عام للأندية السعودية.