الأخ الأكبر يراقب .. برشلونة يفتح الباب أمام جماهيره للإبلاغ عن التجاوزات!

النادي الكتالوني يحارب من أجل حقوقه لكن في الوقت نفسه يثير الجدل.

تم الكشف عن قسم جديد في الموقع الرسمي لنادي برشلونة يستطيع أي شخص من خلاله الإبلاغ عن التجاوزات التي تقع في حق النادي الكتالوني عبر الإعلام.

جاء هذا عقب انتشار الكثير من الإساءات للنادي الكتالوني عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة والمواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية من محللين ولاعبين وغيرهم.

وحدث كل ذلك في أعقاب قضية نيجريرا النائب الأسبق لرئيس لجنة الحكام والذي كان يتقاضى أموالًا من برشلونة، وهو ما تسبب في فتح تحقيقات رسمية حول الأمر.

وتسبب قرار برشلونة في إثارة حفيظة عدد من المستخدمين عبر شبكات التواصل الاجتماعي الذين شبهوا الأمر برواية الأخ الأكبر الذي يراقب كل شيء ولا يترك شيء للصدفة.

ويعاني برشلونة الأمرين على المستوى الإقتصادي مؤخرًا، وكان رئيس النادي جوان لابورتا قد أكد أنه سيرد على كل المسيئين في مؤتمر رسمي يوضح من خلاله الكثير من الحقائق.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 72 نقطة وبفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثاني ريال مدريد.