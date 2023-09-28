منتخب السعودية للسيدات يودع البطولة الدولية الودية

فشل منتخب السعودية للسيدات في الدفاع عن لقب البطولة الدولية الودية المقامة في الطائف بعد خروجه من نصف النهائي.

وخسرت سيدات الأخضر في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الإضافي من منتخب بوتان بنتيجة 1-0 بعد انتهاء شوطي المباراة بالتعادل السلبي.

وسجلت يشي بيدا هدف منتخب بوتان الوحيد عند الدقيقة 111 من عمر الشوط الإضافي الأول ليتأهل الفريق لأول نهائي في تاريخه.

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ويواجه منتخب بوتان نظيره لبنان في نهائي البطولة بعدما تأهل الأخير على حساب ماليزيا، وتقام المباراة السبت المقبل 30 سبتمبر على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

فيما تلعب مباراة تحديد المركز الخامس بين مختبي باكستان ولاوس الخميس المقبل 28 سبتمبر.