الأحداث تتسارع .. السطو على منزل قاضية التحقيق في قضية نجريرا

الأحداث في قضية نجريرا تتسارع بشكل مستمر..

تتسارع الأحداث في قضية نجريرا، المتهم فيها نادي برشلونة الإسباني بدفع أموال إلى لويس إنريكيز نجريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعدما أبلغت القاضية المسؤولة عن التحقيق عن تعرض منزلها لعملية سطو.

صحيفة "El Confidencial" الإسبانية أكدت أن منزل القاضية تعرض لعملية سطو نهاية الأسبوع الماضي، حيث سُرقت اموال ومجوهرات وأشياء ثمينة أخرى، بينما كانت القاضية داخل المنزل.

وحسب التقرير، فإن التحقيق يجري في ما إذا كانت قد سرقت أيضًا وثائق أو أجهزة تخص التحقيقات من المنزل الذي يقع في الطابق الأرضي في بلدية بالقرب من برشلونة.

ولم تتعرض القاضية لأي إصابة شخصية، وتوجهت على الفور إلى الشرطة لتقديم شكوى بشأن عملية السرقة.

السرقة وقعت قبل ساعات فقط من قبول المحكمة لشكوى مكتب المدعي العام ضد برشلونة، كشخص اعتباري، وخوسيه ماريا إنريكيز نجريرا، بشأن المدفوعات من النادي إلى النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام.

الاتهام يشمل أيضًا ساندرو روسيل وجوزيب ماريا بارتوميو، الرئيسان السابقان لنادي برشلونة، وعدد من المدراء التنفيذيين السابقين في النادي الكتالوني.