بعد قرار الأب الروحي .. محمد صلاح يتحكم في مصير صفقة الحلم لبرشلونة!

لابورتا يعيد المحاولة للفوز بنجم الدوري الإنجليزي

يتحرك جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، لتدعيم صفوفه بشكل قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل إعادة الفريق إلى منصة البطولات من جديد.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن صحيفة "El Heraldo" الكولومبية، أن رئيس برشلونة تناول العشاء الأسبوع الماضي مع وكيل أعمال اللاعب لويس دياز، للحديث حول إمكانية التعاقد مع الجناح الكولومبي الذي يرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2027.

وأشارت إلى أن وكيل دياز تحدث عن إمكانية رحيل دياز عن ليفربول إلى برشلونة، بمقابل يتراوح بين 120-140 مليون يورو، وهو ما رفضه لابورتا تمامًا، حيث رد "الأمر غير ممكن على الإطلاق"، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب الصحيفة الكولومبية، فإن ليفربول لن يمانع رحيل لويس دياز إذا وصل عرض يدر أموالًا ضخمة في الصيف المقبل، لضخها في تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، الذي ينتهي تعاقده الحالي في يونيو 2025، وكذلك للتجديد مع ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان ديك.

لويس دياز، الذي انضم إلى ليفربول مقابل 45 مليون يورو بخلاف المتغيرات، لديه عقد مع ليفربول حتى صيف 2027 وقد صرح في عدة مناسبات بأنه سعيد ويريد البقاء، ولكن ربما وداع يورجن كلوب، "الأب الروحي" له، يمكنه تغيير رأي الكولومبي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتواصل فيها الطرفان، حيث اعترف لابورتا في نوفمبر 2022، أنه كان مهتمًا بالتعاقد مع لويس دياز عندما كان لاعبًا في بورتو قبل انضمامه إلى ليفربول.