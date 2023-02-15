الأب vs الابن.. تدريبات ميلان تجمع عائلة زلاتان إبراهيموفيتش

الأب والابن في مواجهة بعضهما.. تدريبات ميلان تجمع عائلة زلاتان إبراهيموفيتش

ما زال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يحاول كسر المنطق؛ فبعد استمراره في الملاعب حتى سن 41، ها هو يلعب ضد نجله في انتظار أن تجمعهما مباراة رسمية.

وخضع إبرا، لاعب ميلان، لجراحة في مايو الماضي غاب على إثرها عن الملاعب، قبل عودته للتدريبات الأسبوع الماضي. ولعب زلاتان في تدريبات اليوم الأربعاء ضد نجله ماكسيمليان الذي يلعب في فريق ميلان تحت 18 سنة.

الفارق العمري بين زلاتان ونجله 25 سنة، فالأب مولود عام 1981 أما الابن فولد عام 2006.

ولم يشارك زلاتان في أي مباراة مع ميلان منذ الموسم الماضي الذي توجوا فيه بلقب الدوري الإيطالي وساهم إبرا في ذلك الموسم بتسجيل 8 أهداف.

ومن المنتظرعودة المهاجم المخضرم للمشاركة مع فريقه في الأسابيع المقبلة، رغم عدم تحديد موعد لذلك لكن جاهزيته للمشاركة ستُحدد كل شيء.