"الآن ربما يطمئن كاسترو" .. النصر يخسر هدفه البرتغالي رسميًا

كاسترو أكد كثيرًا على رغبته في البقاء مع النصر..

SHAHID

على الرغم من تبقي شهر تقريبًا على نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، في المملكة العربية السعودية؛ إلا أن جماهير نادي النصر، بدأت تتساءل عن "هوية المدير الفني الذي قد يعوض البرتغالي لويس كاسترو".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كاسترو تولى القيادة الفنية لنادي النصر، في صيف عام 2023، ولمدة موسمين؛ إلا أن تراجع النتائج في الموسم الرياضي الحالي، جعل الأحاديث تتزايد عن رحيله، والتعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

ومن بين المدربين الذين يرتبطون بقلعة العالمي، منذ الصيف الماضي وحتى الآن؛ البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

كل التقارير كانت تؤكد على رحيل كونسيساو عن العملاق البرتغالي بورتو، بنهاية الموسم الرياضي الحالي؛ قبل أن تفاجئ إدارة النادي "الجميع"، مساء اليوم الخميس.

بورتو أعلن في بيان عبر موقعه الرسمي، تجديد عقد كونسيساو مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو من عام 2028؛ ليواصل رحلة النجاح التي بدأت منذ 2017 وحتى الآن.

المدير الفني البرتغالي الشاب توّج مع بورتو، بـ3 ألقاب في الدوري المحلي ومثلهم في الكأس والسوبر، مع الحصول على لقب كأس الرابطة "مرة وحيدة".

SHAHID