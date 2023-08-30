"الآن وإلا فلا" .. هل يخطف الأهلي "الصفقة الأفضل" من الهلال؟

من يفوز بـ"الصفقة المحلية الأفضل" في الصيف الحالي؟!

SHAHID

دخل النادي الأهلي السعودي، في منافسة شرسة مع "عملاق العاصمة" الهلال؛ لحسم إحدى أهم وأفضل الصفقات المحلية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الأهلي تعاقد مع 4 صفقات محلية، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وهم الظهير الأيمن بسام الحريجي، وثنائي خط الوسط عبد الله عطيف وسميحان النابت، والجناح فهد الرشيدي.

وفي هذا السياق.. وصف الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، متعب الحربي، ظهير أيسر نادي الشباب، بـ"الأفضل" في مركزه، من بين جميع اللاعبين السعوديين.

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وكتب الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء: "بصراحة الولد ما فيه منه اثنين حاليًا، من بين كل اللاعبين السعوديين في مركزه".

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن أي فريق يريد التعاقد مع الحربي؛ سيكون عليه حسم الصفقة خلال الصيف الحالي، وإلا فلن يتمكن أبدًا من ضم اللاعب.

وكشف محمد الشيخ، عن أن نادي الشباب، مقبل على "انتقال ملكية"، ستغير واقعه تمامًا، وستجعله لا يفرط في نجومه الكبار.

جدير بالذكر أن الأهلي قدم عرضين إلى الشباب، للتعاقد مع الحربي؛ وهما 30 مليون ريال بالإضافة إلى الظهير الأيسر المقدوني إزجان أليوسكي، أو 40 مليون ريال بدون أي لاعب.

SHAHID