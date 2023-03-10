الآن فهمت الحقيقة .. روبرت ليفاندوفسكي يكشف خططه المستقبلية مع برشلونة

النجم البولندي عرف السر وراء المقولة الشهيرة عن النادي الكتالوني

يأمل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في الاستمرار لسنوات طويلة في الملاعب ضمن صفوف نادي برشلونة الإسباني.

المهاجم البالغ من العمر 34 سنة انضم لبرشلونة خلال صيف 2022، ويرتبط بعقد مع النادي حتى 2026، ويبدو أنه يريد الاستمرار لأطول فترة ممكنة في كامب نو.

وقال الدولي البولندي في تصريحات مع "Barca Magazine":"لا أفكر في عدد السنوات التي سأكون فيها في برشلونة، ما زلت أعتقد أنه يمكنني اللعب لبضع سنوات أخرى على أعلى مستوى ممكن".

وأضاف:"لن أبقى لمدة سنة أو سنتين، أنا متأكد من استمراري لفترة أطول من ذلك تصل لسنوات عديدة، لأنني فهمت الآن حقيقة الجملة التي تقول إن برشلونة أكثر من مجرد ناد".

يذكر أن ليفاندوفسكي الذي عاد مؤخرًا من الإصابة، يمر بموسم جيد مع برشلونة، حيث نجح في تسجيل 25 هدفًا في 31 مباراة بقميص الفريق بجميع البطولات حتى الآن.