الآن فقط يمكن القول.. جوندوجان لاعبًا رسميًا في برشلونة!

أحمد مجدي
Ilkay Gundogan Barcelona 2023-24Getty Images
انتقالاتالدوري الإسباني - لا ليجاإيلكاي جوندوجانبرشلونة

لاعب الوسط الألماني جاهز..

نجح برشلونة في تسجيل أحد أهم صفقاته الشتوية وهي صفقة انضمام لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان إلى صفوفه.

برشلونة واجه مشكلات في تسجيل لاعبيه ولا يزال يواجه في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها، والتي تفرض عليه مجموعة من التدابير سواء في تحصيل الإيرادات أو تقليص الرواتب من أجل التقيد بلوائح اللعب المالي النظيف.

برشلونة نجح في تسجيل جوندوجان الذي سيحمل الرقم 22 ليصبح اللاعب الثاني من أكثر من 10 لاعبين يواجه البلوجرانا، ويتبقى بضعة لاعبين لتكتمل صفوف فريق تشافي.

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أول لاعب تم تسجيله هو رونالد أراوخو ليضاف رسميًا لقائمة الفريق، والتي يمكن إتمامها إلى ما قبل مباراة خيتافي الأولى في الدوري الإسباني لبرشلونة بـ 5 دقائق كي يتمكنوا بشكل اعتيادي من المشاركة في اللقاء.

ولا يزال هناك لاعبون ينتظرون التسجيل مثل أوريول روميو وإنييجو مارتينيز الصفقتين الجديدتين، إلى جانب عدد من اللاعبين الذين تم تجديد عقودهم مثل أليخاندرو بالدي وسيرجي روبرتو، واللاعبين العائدين من الإعارة وهم كليمون لونجليه وسيرجينيو ديست وعبد الصمد الزلزولي.

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  • 59037جود بيلينجهام
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  • 4704دومينيك سوبوسلاي
  • 3485ميسون ماونت
  • 3563ساندرو تونالي
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92605 الأصوات