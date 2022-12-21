الآن إلى كرة السلة .. حمى ميسي تسيطر على الجميع!

العديد من النجوم في جميع الرياضات يكرمون ليونيل ميسي بعدما ساعد منتخب الأرجنتين على حصد لقب كأس العالم 2022.

قرر كايل لوري نجم نادي ميامي هيت الأمريكي لكرة السلة تكريم ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، عبر ارتداء قميصه خلال مباراة هيث أمام شيكاجو بولز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

ميسي قاد منتخب الأرجنتين مساء الأحد لتحقيق لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح على منتخب فرنسا في نهائي كأس العالم 2022، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3-3.

وحقق منتخب الأرجنتين لقب المونديال للمرة الثالثة في تاريخه، ليمنح ذلك ميسي مكانة استثنائية في قلوب عشاق "الألبيسيليستي" بعدما حقق المجد الغائب عن الفريق منذ 1986.

لوري، الغائب عن ميامي هيت للإصابة، قرر تكريم ميسي وارتداء القميص الأرجنتين برقم 10، لكن تلك اللفتة لم تكن كافية لإلهام فريقه للفوز على شيكاجو بولز.

ويرتبط ميسي بشكل وثيق مؤخرًا بمدينة فلوريدا الأمريكية، بعدما خرجت تقارير خلال الشهر الماضي تفيد بأن "البرغوث" اتفق مع نادي إنتر ميامي، الذي أسسه ديفيد بيكهام، للانتقال إلى الولايات المتحدة.