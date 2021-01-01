الأهلي وغزل المحلة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي وغزل المحلة في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، والمقامة في ستاد المحلة

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غزل المحلة 1 × 0 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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'52 تسديدة على حدود منطقة الجزاء من أفشة لكن سهلة في يد الحارس

'48 وليد سليمان يسدد ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء لكن أعلى العارضة وضربة مرمى لغزل المحلة

'46 بداية الشوط الثاني

نزول محمود وحيد وخروج بيكهام

نزول وليد سليمان وخروج طاهر محمد طاهر في أول تغييرات الأهلي في اللقاء

نهاية الشوط الأول بتقدم غزل المحلة بهدف نظيف على الأهلي

'47 تسديدة من محمد الشريف على حدود منطقة الجزاء نحو المرمى لكن مرت بجوار القائم الأيسر

'42 هجمة للأهلي من الجهة اليمنى مررها طاهر محمد طاهر إلى محمد هاني الذي سقط في منطقة الجزاء مطالبًا بمخالفة لكن الحكم لم يحتسب شيئًا.

'36 جوووووووووووول المحلة يتقدم من تسديدة صاروخية من أشرف السيد بعد ركلة حرة مررت له ليتقدم لأصحاب الأرض

35' يحيى حامد يدخل بدلاً من هاني عادل الذي خرج بداعي الإصابة.

33' السولية يرسل كرة من اليسار لشريف الذي يستقبلها في يسار منطقة الجزاء، ثم يرسل تسديدة تمر إلى ضربة مرمى.

29' هاني عادل يتعرض لإصابة بعد تداخل بينه وبين طاهر محمد طاهر، واللعب متوقف لعلاجه.

24' فتحي مبروك يرسل كرة أمامية من يسار الوسط، تصل لياسر إبراهيم ويشتتها

18' بيكهام يرسل تسديدة من اليسار، وكالعادة عمرو شعبان يمسك الكرة.

15' خطيييييرة للأهلي بتمريرة من أفشة لحسين الشحات الذي يرسل تسديدة من يمين منطقة الجزاء يبعدها الحارس عمرو شعبان ببراعة.

15' أشرف السيد يقاتل على كرة أمام منطقة جزاء الأهلي ثم يرسل تسديدة قوية يمسكها الشناوي على مرتين.

13' حالة من الهدوء في المباراة، والمحلة أفضل نسبيًا.

8' خطيييرة للمحلة بعرضية من خطأ من اليمين، ينفذ بعرضية يعترضها السولية وتتجه الكرة للمرمى، لكن لحسن حظ الأهلي تمر الكرة إلى ركنية.

5' حسين الشحات يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضية يعترضها الحارس شعبان ويبعد الكرة إلى ركنية من على يمينه.

3' هشام بلحة ينطلق بالكرة في اليسار ثم يغير وجهة اللعب لهاني عادل المتقدم، فيروض الكرة ثم يرسل عرضية يقابلها عبده يحيى برأسية تمر عالية إلى ضربة مرمى.

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

فريقنا يجري عمليات الأحماء قبل انطلاق المباراة 🦅🔥🏟

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/QCepEEqmRK — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 3, 2021

تشكيل الأهلي

يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج

طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات بطولة الدوري.🦅❤️🔥

🔴| #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/sWr4OBjoL0 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 3, 2021

البدلاء: محمود وحيد - مروان محسن - وليد سليمان - علي لطفي - صلاح محسن - ناصر ماهر - أكرم توفيق - والتر بوليا - أحمد نبيل كوكا.

تشكيل غزل المحلة

يبدأ المدرب خالد عيد بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

عمرو شعبان

فتحي مبروك - أحمد عيد - محمد فتح الله - هاني عادل

أحمد النادري - أشرف السيد

عبده يحيى - أحمد أباظة - هشام بلحة

إسلام فؤاد

موعد مباراة الأهلي وصنداونز في دوري أبطال إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

ويحتل أصحاب الأرض المركز الحادي عشر من سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة بعد لعب 18 مباراة.

على الجانب الآخر المحلة هذا الموسم والصاعد حديثًا، يقدم أداءً جيدًا، ويريد كعادته إحراج الأهلي على ملعبه والخروج أمامه بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في الدوري.

الأهلي يأتي في المركز الثاني من ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.

الأهلي يدخل اللقاء، بعد تعثر أخير بالتعادل أمام الجونة بهدف لكل فريق، ويريد مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على زعيم الفلاحين، لمواصلة ملاحقة الزمالك على صدارة الترتيب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، والمقامة في ستاد المحلة.