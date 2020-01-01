الأهلي ومصر المقاصة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2020-21، والتي يستضيفها ستاد السلام

الأهلي 3 × 1 مصر المقاصة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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98' نهاية الشوط الثاني والمباراة...

97' معلول ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تمر من فوق العارضة.

95' خطأ للأهلي من على يسار القوس بعد تدخل من مودي على صلاح محسن.

92' ناصر ماهر يتعرض لإصابة واللعب متوقف لعلاجه...

90' جيرالدو يدخل بدلاً من أفشة.

⏱ 87 ' جوووووووووووووووووووووووووووووووول 🗣 عمرو السولية يحرز الهدف الثالث ⚽



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/pGBdpftZ8H — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 13, 2020

87' معلول يرسل عرضية من اليسار يقابلها السولية بتسديدة تصطدم بيد الحارس وتمر للشباك.

87' الثااااااااااااااالث للأهلي عن طريق السولية.

82' شميلس بيكلي يدخل بدلاً من مروان حمدي..

⏱81 ' | 🔄 التبديل الثاني والثالث للفريق



➡ ديانج

⬅ محمد شريف



➡ صلاح محسن

⬅ كهربا



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/eB3gbmlTkr — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 13, 2020

81' صلاح محسن وديانج يدخلان بدلاً من كهربا ومحمد شريف.

77' أفشة يراوغ في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة يبعدها حمدي.

71' خطييييييييييرة للأهلي بعرضية من معلول يقابلها ناصر ماهر بتسديدة، لكن حمدي يمسك الكرة.

69' دخول هشام محمد وأسامة عزب وعماد فتحي بدلاً من حسني فتحي وشبيطة وعاشور.

65 جوووووووووول 🗣 محمود عبد المنعم "كهربا" يحرز الهدف الثاني ⚽



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/j3lVKJBW6B — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 13, 2020

67' الحكم يشير إلى صحة الهدف بعد العودة للفيديو...

66' نور الدين ينتظر قرار حكم الفيديو...

65' كرة أمامية تصل لأفشة في منطقة الجزاء، فيروضها بصدره ثم يمررها لكهربا الذي يرسل تسديدة تسكن الشباك.

65' الثاااااااااااااااااااني للأهلي يلغيه الحكم من جديد بداعي التسلل.

63' الخطييييييير معلول يرسل عرضية رائعة كالعادة، يقابلها كهربا بتسديدة يسارية تمر إلى ضربة مرمى.

59' أمامية رائعة من معلول تبحث عن شريف، لكن مودي يعيد الكرة برأسه للحارس.

53' مودي يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية تمر إلى ضربة مرمى.

50' الحكم يقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل على شريف.

49' حكم الراية يشير للتسلل ونور الدين ينتظر قرار الفيديو..

48' أفشة مرر كرة رائعة لشريف الذي انطلق حتى وصل لمنطقة الجزاء ثم راوغ الحارس وأرسل تسديدة سكنت الشباك.

48' الثاااااااااااااني للأهلي عن طريق محمد شريف.

46' بداية الشوط الثاني...

⏱45' | 🔄 التبديل الأول للفريق



➡ ناصر ماهر

⬅ طاهر محمد طاهر



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/cGTYidbGer — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 13, 2020

دخول ناصر ماهر بدلاً من طاهر محمد طاهر..

46' نهاية الشوط الأول...

41' ركنية من اليمين تنفذ بعرضية إلى عمق منطقة الجزاء، يقابلها مروان برأسية تمر لشباك الشناوي.

41' التعاااااااااااااادل للمقاصة عن طريق مروان حمدي.

35' الأهلي يكسر الحصار وتبدأ مرتدة سريعة تنتهي بعرضية من طاهر من اليمين تمر إلى تماس من الجهة الأخرى.

32' تقدم واستحواذ للمقاصة في هذه الأثناء، لكن الشناوي لايزال آمنًا.

27' عرضية من اليمين عن طريق هاني، تمر من شريف إلى ضربة مرمى.

21' سيطرة أهلاوية على الكرة رغم التقدم، والمقاصة عاجز تمامًا.

14' كرة أمامية رااااااااااائعة من معلول تصل لشريف الذي يتوغل إلى منطقة الجزاء، لكن أحمد مودي يلحق به ويبعد الكرة من أمامه.

11' عرضية من اليسار عن طريق معلول تصل لأفشة في منطقة الجزاء، لكن تسلل على الأهلي.

9' تمريرات سلبية أهلاوية في الخلف، وضغط على حامل الكرة من المقاصة.

5' معلول نفذ ركلة الجزاء على يمين محمود حمدي الذي طار للجهة الأخرى، فسكنت الكرة الشباك.

5' جوووووووووووووول أول للأهلي عن طريق علي معلول...

3' محمد شريف أرسل تسديدة أبعدها محمود حمدي من على يساره، فانطلق كهربا للكرة لمتابعتها، فتدخل عليه الحارس واحتسب الحكم ركلة جزاء.

3' ركلة جزااااااااااااااء للأهلي...

2' خطيييييييرة للأهلي بعرضية من ركنية من اليمين عن طريق معلول، يحولها أيمن أشرف برأسه إلى القائم الثاني حيث كهربا الذي ينطلق للكرة، لكنها تمر إلى ضربة مرمى.

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل مصر المقاصة

يبدأ المدرب إيهاب جلال بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمود حمدي

عاصم سعيد - عصام صبحي - أحمد مودي - حسني فتحي

مصطفى شبيطة - عبد الله مجدي

باولن فوافي - صلاح عاشور - رجب عمران

مروان حمدي

البدلاء: محمد كوكو - زياد أشرف - محمد الدسوقي - هشام محمد - عماد فتحي - أحمد صبيحة - علي المصري - أسامة عزب - شيميلس بيكيلي

تشكيل الأهلي

يبدأ المدرب موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي

طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - محمد شريف

محمود كهربا

إليكم تشكيل فريقنا أمام نادي مصر المقاصة 🦅



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/afynk6W7P3 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 13, 2020

البدلاء: رامي ربيعة - صلاح محسن - جيرالدو - علي لطفي - ياسر إبراهيم - ناصر ماهر - أكرم توفيق محمود وحيد - أليو ديانج.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

وعلى الجانب الآخر مصر للمقاصة يسعى ولو للحصول على نقطة حتى لا يبدأ موسمه بخسارة، وبالطبع أمام فريق كبير كالأهلي بطل القارة الحالي،من المتوقع أن يلعب مصر للمقاصة مباراة دفاعية لمحاولة الخروج بتعادل بنكهة الفوز.

يخوض الأهلي اللقاء بروح وثقة عالية جدًا وبقوة كبيرة، ويسعى لتحقيق أول فوز له في الموسم الجديد بعد موسم أكثر من رائع، كاد أن يحقق لقب الدوري بلا هزيمة لولا خسارته أمام الزمالك بنتيجة 3/1.

أهلاً ومرحبًا بكم في البث لكتابي المباشر لمباراة الأهلي ومصر المقاصة في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2020-21..