"الأهلي والاتحاد سيتحولان إلى "كمالة عدد" .. ما يحدث أصبح مستفزًا"

أطلق الناقد الرياضي المخضرم "محمد البكيري" صرخة غضب واحتجاج قوية ضد ما يحدث لناديي الأهلي والاتحاد، وخاصة عدم قدرتهما الحفاظ على نجومهم أمام القوة المالية للهلال والنصر.

الهلال كان قد استغل دخول سعود عبد الحميد ومحمد العويس الفترة الحرة من عقديهما مع الاتحاد والأهلي على الترتيب وحصل على توقيعهما، فيما كان النصر ضد ضم بنفس الطريقة عبد الفتاح عسيري نجم الأهلي في يناير 2020.

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ويتمتع ناديي العاصمة السعودية بدعم مالي كبير من الأعضاء الذهبيين وخاصة الأمير الوليد بن طلال والأمير خالد بن فهد، فيما يغيب هذا الدعم عن الأهلي والاتحاد، وتُقاتل إدارة الناديين للوفاء بالالتزامات المالية وتسديد الديون والحفاظ على النجوم ودعم الصفوف للبقاء في دائرة المنافسة على الألقاب.

البكيري أكد أن هذا الوضع أصبح مستفزًا، إذ كتب عبر تويتر "الكرة السعودية نهضت بقوة المنافسة بين كبار أنديتها، والتي انعكست على قوة منتخبها وسمعتها القارية والدولية إعلاميًا وجماهيريًا. الاتجاه الذي تمضي فيه الآن في الميزان الاحترافي والمالي والتنافسي بحصر كل تلك القوى لدي أندية باتت فارقة بشكل بشع عن البقية. أمر مستفز في عدة اتجاهات".

الكرة السعودية نهضت بقوة المنافسة بين كبار انديتها. التي انعكست على قوة منتخبها. سمعتها القارية والدولية. اعلاميا وجماهيريا.

الاتجاه الذي تمضي فيه الآن في الميزان الاحترافي والمالي والتنافسي. بحصر كل تلك القوى لدي اندية. باتت فارقة بشكل بشع عن البقية. أمر مستفز في عدة اتجاهات. — محمد البكيري (@m_bukairy) January 9, 2022

ومن ثم أرسل تحية كبيرة في تغريدة أخرى للناديين وحذر من أنهما قد يُصبحا مجرد تاريخ في السنوات القادمة، إذ كتب "صباح الخير على القطبين الكبيرين. صباح الخير على منبع الكرة وعراقتها ... الاتحاد والأهلي".

"بات الجارين في مشهد غير متكافىء، لا ماليًا ولا تنافسيًا مع غيرهما، ومع الوقت سيتحولان إلى مجرد تاريخ، رقم وكمالة عدد! استحواذ أحدهما على منجز مستقبلًا سيصبح أعجوبة. مثل أندية أخرى!".

صباح الخير..على القطبين الكبيرين.

صباح الخير.. على منبع الكرة وعراقتها.

#الاتحاد #الاهلي

بات الجارين في مشهد غير متكافىء لا ماليا ولا تنافسيا مع غيرهما.ومع الوقت سيتحولان

مجرد تاريخ . رقم . كمالة عدد!

استحواذ احدهما على منجز مستقبلا.. سيصبح اعجوبه. مثل أندية أخرى!

⚖️ بيد من ؟ pic.twitter.com/yc6r02Ya5y — محمد البكيري (@m_bukairy) January 9, 2022

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا بفارق 3 نقاط عن الشباب، فيما يُعاني الأهلي في المراكز الأخيرة للنجاة من الهبوط.