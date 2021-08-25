الأهلي ضد ضمك: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الأهلي ضد ضمك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22

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الأهلي 1 × 1 ضمك

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - ضمك الأربعاء 25 أغسطس 2021،

16 محرم 1443،

20:45 السعودية، 19:45 مصر شاهد VIP مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)

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مباريات اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة

لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

في بث مباشر#ShahidVIP#الرياضة_على_شاهد_وGOBX@mbc_grouphttps://t.co/o5hlnmZubV pic.twitter.com/NLSBt0QZIr — SHAHID (@ShahidVOD) August 25, 2021

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32' أوووووه فرصة خطيرة للاهلي، ركلة حرة مباشرة نفذها عبد الرحمن غريب بشكل مباشر على المرمى ولكن زغبة تألق وحولها إلى ركنية.

30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق يسيطر على النتيجة.

22' أوووووووه فرصة خطيرة للراقي، بعد عدة تمريرات بين اللاعبين انتهت بتمريرة من ندياي إلى مجرشي الذي سدد تسديدة قوية ولكنها علت المرمى بقليل.

19' جوووووووووووووووووووووووول المباراة تشتعل، تعادل سريع للضيوف، عن طريق هلال سوداني بعد عرضية من الجانب الأيسر، قابلها سوداني بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.

18' جووووووووووووووووول هدف أول للأهلي، تمريرة من دفاع الراقي وصلت إلى الحسن نداي الذي سدد تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

15' مرور ربع ساعة من الشوط الاول، ولازال التعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

12' فرصة للاهلي عن طريق عبد الرحمن غريب من الجانب الأيسر وتسديدة ولكنها تمر بعيدًا وتتحول إلى ركلة ركنية.

5' سيطرة أهلاوية من بداية المباراة، ولكن دون خطورة على مرمى ضمك.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل ضمك:

التشكيل 4-4-2

مصطفى زغبة

عبد الله العمار - سيرجيو فيتور - فاروق شافعي - إبراهيم النخلي

بدر منشي - عبد العزيز مجرشي - هلال سوداني - ميخو ساكتاش

إيميليو زيلايا - عبد الله هوساوي

الإحتياطي: محمد المحاسنة، عبد الرحمن الريو، عبد الله البريح، وليد حزام العنزي، عمار النجار، ريان القحطاني، فارس أياد، منصور حمزي، مازن أبو شرارة

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد العويس

أليوسكي - محمد خبراني - دانكلير - حامد ريان

نوح الموسى - فيليب

عبد الرحمن غريب - باولينيو - الحسن نداو

الإحتياطي: محمد اليامي، عبد الله تارمين، معتز هوساوي، عبد الباسط هندي، علي الأسمري، سلمان المؤشر، محمد مجحد، حسين المقهوي، أسري هيثم

أما ضمك فحظيّ ببداية أسوأ من قلعة الكؤوس، حيث خسر في أولى المباريات أمام النصر بأربعة أهداف لهدف، لكنه عاد وفاز على الطائي في الجولة الثانية بهدفٍ نظيف.

في أول جولتين لم يستطع الأهلي أن يحقق أي انتصار، حيث تعادل مع الفيصلي والحزم، ليحتل بذلك المركز 12 برصيد نقطتين فقط.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي وضمك ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الجوهرة المشعة.