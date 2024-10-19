الانهيار يتواصل .. مدرب القادسية يرد على إقالته "المحتملة" بعد ثلاثية الاتحاد

ماذا قال مدرب القادسية بعد الخسارة أمام الاتحاد؟

كشف الإسباني ميشيل جونزاليس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي القادسية، عن موقفه إزاء إمكانية إقالته من منصبه، على خلفية سوء النتائج مع الفريق، وآخرها الخسارة أمام الاتحاد بثلاثية.

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القادسية تلقى الخسارة الثانية على التوالي، في دوري روشن السعودي، بعد السقوط أمام الاتحاد بنتيجة (1-3)، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الملقب بـ(الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، ليحقق بنو قادس، الخسارة الثانية على التوالي، بعد فوز الرياض عليه بنتيجة (2-1) بالجولة السادسة.

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ووقع كريم بنزيما وموسى ديابي وماريو ميتاي على ثلاثية الاتحاد، في الدقائق 7 و67 و81، فيما أحرز بيير أوباميانج هدف القادسية الوحيد في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

ورد ميشيل، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، على سؤال حول إمكانية إقالته، معلقًا "لم أسمع شيئًا رسميًا بشأن ذلك، ولذلك لا أستطيع التعليق على مثل هذه الأخبار".

وأوضح ميشيل أن لاعبي القادسية بكل تأكيد قدموا 200 بالمئة من عطاءاتهم، كونهم يواجهون فريقًا بحجم الاتحاد، مضيفًا أن لاعبي فريقه وصلوا لمرمى الاتحاد بشكل أكبر من المنافس، ولكن لم يستغلوا الفرص، على العكس من أصحاب الأرض الذين استغلوا فرصهم بنجاح.

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وتجمد رصيد القادسية عند 10 نقاط، ليحتل المركز السابع في جدول دوري روشن السعودي، بينما رفع الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة، ليصعد إلى وصافة المسابقة، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر بالعلامة الكاملة.