بعد الانقلاب البرازيلي ضد كريستيانو رونالدو .. ماذا قال رئيس بوتافوجو؟

دافع عن كريستيانو رونالدو ولويس كاسترو!

منذ أيام عديدة، وجماهير نادي بوتافوجو البرازيلي، تهاجم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي؛ بسبب دوره الكبير، في خطف المدير الفني لويس كاسترو، من فريقهم.

البرتغالي كاسترو، وافق على الرحيل عن بوتافوجو؛ لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024؛ بعد مكالمة بينه ورونالدو.

وفي هذا السياق.. قال رجل الأعمال الأمريكي جون تيكستور، رئيس مجلس إدارة بوتافوجو: "علاقتي مع كاسترو؛ ليست مسؤول بمدرب، وإنما صداقة تربط بين شخصين".

وطلب تيكستور خلال مؤتمر تقديم البرتغالي برونو لاج، مدربًا جديدًا للفريق الأول، من جماهير بوتافوجو، تفهم قرار لويس كاسترو، الذي تلقى عرضًا ماليًا ضخمًا من النصر، سيؤمن له ولأسرته المستقبل؛ خاصة مع وصوله إلى سن الـ61 عامًا.

وعن رونالدو.. اعتبر رئيس النادي البرازيلي، أن تأثيره على الأشخاص "أمر طبيعي"؛ قائلًا وهو يضحك: "إذا اتصل بي، وطلب مني أن آتي إلى العاصمة السعودية (الرياض)، سأذهب".