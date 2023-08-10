الانفراجة جاءت أخيرًا .. بايرن ميونخ يتوصل إلى اتفاق لضم هاري كين!

بايرن ميونخ يحصل أخيرًا على مبتغاه..

توصل نادي بايرن ميونخ الألماني إلى اتفاق مع توتنهام الإنجليزي من أجل التعاقد مع هاري كين قائد "سبيرز" خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

موقع "ذا أثلتيك" الإنجليزي كشف أن توتنهام قبل العرض الأخير الذي قدمه بطل الدوري الألماني، والذي يعتقد أنه يزيد قليلًا عن 100 مليون يورو.

التقرير أشار إلى أن كافة الأمور الآن بين يدي هاري كين، وهو من سيقرر ما إذا كان سينتقل إلى بايرن ميونخ، أو سيكمل مشواره في توتنهام حتى نهاية عقده في صيف 2024.

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وأراد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا أن يتم حل الأمور العالقة بشأن مستقبله قبل مباراة توتنهام الافتتاحية في موسم 2023-2024 والتي تقام أمام برينتفورد يوم الأحد المقبل.

ومن غير الواضح حاليًا كيف سيكون رد هاري كين على هذا التطور المثير في الأحداث بين الناديين، على الرغم من أنه أبدى استعداده للرحيل في أكثر من مناسبة.

وجاءت الانفراجة بين توتنهام وبايرن ميونخ بعد مفاوضات شاقة شهدت تقديم النادي البافاري أكثر من عرض وسط معارضة تامة من "سبيرز" للتخلي عن نجمه.