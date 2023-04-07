“الانضمام لهذا الفريق أفضل من مواجهة رونالدو” .. أسطورة البرازيل ينصح ليونيل ميسي!

حث جونينيو أسطورة كرة القدم البرازيلية، ليونيل ميسي قائد الأرجنتين ونجم باريس سان جيرمان على العودة إلى برشلونة عندما ينتهي عقده مع النادي الفرنسي في يونيو القادم.
جونينيو يرى أنه من الأفضل لميسي أن يعود إلى برشلونة من جديد بدلًا من الانضمام إلى نادٍ في المملكة العربية السعودية ومواجهة منافسه الأبدي كريستيانو رونالدو.
ميسي لديه أقل من ثلاثة أشهر متبقية في عقده الحالي مع باريس سان جيرمان، وتم ربط اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، والذي لم يوقع بعد عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان بالعودة إلى برشلونة أو الانتقال إلى أحد الأندية في المملكة العربية السعودية أوالانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم في الولايات المتحدة.
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وقال جونينيو لإذاعة "آر إم سي سبورت" الفرنسية: "لقد نجح ميسي في كل شيء إنه بطل العالم لكن الوقت يمر للجميع أعتقد أن أفضل شيء بالنسبة له هو العودة إلى برشلونة ولكن بطريقة أخرى".
وأتم: "إذا عاد إلى برشلونة بقلبه، وبعقد مع مراعاة ظروف برشلونة اليوم، يمكن أن يكون اختيارًا جيدًا، إنه أفضل من الذهاب للعب ديربي ضد كريستيانو رونالدو، مع احترامي للدوري السعودي".
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