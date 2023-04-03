الانتقام؟ بيير أوباميانج يبدي سعادته بشكل علني بإقالة جراهام بوتر

لاعبو تشيلسي في دهشة وأوباميانج مستمتع بالقرار

أثار إعلان تشيلسي قرار إقالة مدربه جراهام بوتر حالة من القلق والدهشة بين لاعبي الفريق لمفاجأة القرار؛ لكن وسط الدهشة يبدو بيير أوباميانج مستمتعًا وعبر عن إعجابه برحيل المدرب علانية.

وأقال تشيلسي، أمس الأحد، مدربه جراهام بوتر عقب الهزيمة من أستون فيلا وذلك بعد ستة أشهر من توليه المسؤولية خلفًا لتوماس توخيل.

وذكرت صحيفة "التليجراف" أن لاعبي تشيلسي لم يكونوا على علم بنية ناديهم إقالة بوتر وعلموا من البيان الذي أصدره تشيلسي؛ وكانوا في حالة صدمة.

لكن على الجهة المقابلة يبدو أن الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم تشيلسي، سعيدًا برحيل بوتر، وعبر عن ذلك صراحة بإعجابه بالبيان الذي نشره تشيلسي عن إقالة بوتر على إنستجرام.

ويغيب أوبا عن مباريات تشيلسي منذ نهاية فبراير، كما أخرجه مدربه السابق من قائمة الفريق الأوروبية.

رغم ضجر بيير الواضح من عدم إشراكه، لكنه يقضي وقته مستمتعًا به؛ فصورة احتفاله بفوز فريقه السابق برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو الأخير من قلب غرف ملابس كامب نو انتشرت سريعًا وأثارت حفيظة حمهور تشيلسي.