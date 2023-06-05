هل الانتقال للسعودية بات وشيكًا؟ لابورتا يصدم جمهور برشلونة بشأن عودة ميسي

لابورتا يلمح لتخاذل ميسي في العودة إلى برشلونة

صارح جوان لابورتا، رئيس برشلونة، جمهور ناديه بصعوبة عودة ليونيل ميسي هداف النادي التاريخي، لكنه في الوقت ذاته لم يفقد الأمل في حدوث ذلك وترك الكرة في ملعب ميسي ليقرر.

وسيُنهي ليو سنتين مع باريس سان جيرمان بنهاية الشهر الحالي، بعدما أعلن ناديه الفرنسي رحيله رسميًا وعدم توصل الطرفين لاتفاق للتجديد.

وهو ما يجعل وجهة ميسي محددة بين 3 جبهات، إن لم تحدث أي مفاجآت، فإما العودة إلى برشلونة أو اللعب في السعودية أو مع إنتر ميامي الأمريكي.

وسُئل لابورتا عن إمكانية عودة ميسي خلال حفل تكريم فريق سيدات برشلونة المتوج بدوري أبطال أوروبا فرد قائلًا: "الأمر صعب لكن سنرى ما سيحدث".

وواصل رئيس برشلونة "من يفعلون كل ما في وسعهم ليسوا ملزمين ببذل المزيد من المجهود".

كلام لابورتا الأخير ربما يخلي مسؤولية ناديه في حال عدم عودة ميسي، بل واتهام اللاعب بعدم التنازل للعودة إلى ناديه الذي قضى في صفوف فريقه الأول ما يقارب 15 سنة.

لكن المحامي الإسباني معروف بتلاعبه بالكلمات؛ ففي 2021 كانت حملته الانتخابية لرئاسة برشلونة ترتكز على التجديد لميسي واستمراره مع برشلونة، لكن بعد نجاحه أعلن برشلونة رحيل ميسي لعدم قدرة النادي ماديًا على التجديد له.

وينافس برشلونة حاليًا عرض من السعودية لميسي بقيمة خيالية تصل بحسب التقارير إلى 600 مليون يورو راتب.