الانتقال إلى الأهلي؟ .. مزاد لخطف نجم الهلال في أكبر صفقات الميركاتو

من يخطف نجم نادي الهلال الكبير ؟

اشتعل المزاد لـ"خطف" أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

الهلال يُعاني من تذبذب في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ إلا أنه نجح على الرغم من ذلك، في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع الحصول على المركز الثاني في مونديال الأندية ودوري أبطال آسيا.

وكشف الإعلامي الرياضي سلطان العتيبي، عن صراع سعودي قطري؛ لخطف النيجيري أوديون إيجالو، قلب هجوم نادي الهلال.

وأشار العتيبي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن راتب إيجالو، مرتفع للغاية، بالمقارنة مع كبر سنه "33 عامًا".

وحسب آخر التقارير، لن يجدد النجم النيجيري الكبير، عقده مع الزعيم الهلالي، والذي ينتهي في 30 يونيو من عام 2023.

وعلى مدار الأيام الماضية، ارتبط اسم أوديون إيجالو، بـ"الانتقال" إلى الأهلي، في حال حصل النادي، على "التدابير الوقتية" من المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، ضد عقوبة "فيفا"، بحرمان الفريق الأول لكرة القدم، من التعاقدات.

جدير بالذكر أن إيجالو، انضم إلى الهلال، في يناير من عام 2022، قادمًا من صفوف نادي الشباب؛ حيث سجل منذ ذلك الوقت، 42 هدفًا وصنع 6 آخرين في 55 مباراة رسمية.