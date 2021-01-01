وصية هورفات .. فليرحل خمسة لاعبين وأعيروا هذا اللاعب

مدرب النصر السابق يترك نصائحه للإدارة

ترك ألين هورفات؛ المدير الفني السابق للنصر السعودي، وصيته لمجلس الإدارة برئاسة مسلي آل معمر، قبل مغادرة المملكة، لانتهاء مهمته.

هورفات تولى المسؤولية الفنية للعالمي بشكل مؤقت خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، لكنه رحل قبل أيام بعد التعاقد مع مانو مينيزيس، لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

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ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية فإن هورفات أوصى الإدارة برحيل خمسة لاعبين بشكل نهائي، هم: عبد العزيز الدوسري، عبد الرحمن الدوسري، فراس البريكان، عبد العزيز العلاوي وعبد الله الشنقيطي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب المغادر نصح الإدارة بإعارة المهاجم محمد مران في الموسم المقبل، من أجل حصوله على فرصة أكبر في المشاركة بالمباريات، معتبرًا إياه مستقبل الفريق.

يذكر أن العالمي يواجه فولاد الإيراني اليوم الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويحتل النصر المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن الفريق الإيراني؛ صاحب الوصافة.