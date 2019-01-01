الحلافي يكشف تفاصيل التعاقد مع آدم ويؤكد السير على نهج السويلم

العضو الذهبي: كلنا خلف العالمي وشعارنا النصر للنصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد عبد الرحمن الحلافي؛ العضو الذهبي بنادي النصر السعودي، أنه التعاقد مع عبد الفتاح آدم؛ لاعب التعاون، جاء بالتنسيق مع سعود آل سويلم؛ رئيس النادي السابق، مشيدًا في النهج الذي اتبعه مع العالمي.

النادي العاصمي كان قد تعاقد مع صاحب الـ24 عامًا مقابل 20 مليون، في صفقة تكفل بها الحلافي بالكامل.

وقال العضو الذهبي، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية: "تشاورت مع آل سويلم، وسألته من اللاعب الذي يرغب به البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق، فكانت الإجابة عبد الفتاح آدم، وعلى الفور تواصلت مع أحمد البريكي لمعرفة تفاصيل المفاوضات، وأخبرني أن كل شيء تم الاتفاق عليه، يتبقى فقط من يحسم، فتواصلت مع إدارة التعاون وسافرت في اليوم نفسه وتم حسم الصفقة".

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وأضاف: "البريكي بذل جهدًا واضحًا في الصفقة، وهو من مهد لي الطريق، بجانب أنني قوبلت بحفاوة كبيرة من مسؤولي التعاون وتعاملوا باحترافية غير مستغربة منهم، حتى أنهينا الصفقة في وقت قياسي".

الحلافي تابع: "المنهج الذي اتبعته إدارة آل سويلم أثبت نجاحه من حيث التنظيم الداخلي وفي فريق كرة القدم بالتحديد، وأي رئيس يجب أن يحافظ على هذا النظام والثقافة ذاتها".

واختتم: "انتهت الانتخابات بشكل حضاري، كان تنافسًا لصالح النصر، والآن كلنا خلف العالمي، هدفنا هو النصر للنصر".

يذكر أن صفوان السويكت فاز برئاسة النصر لمدة أربع سنوات مقبلة، بعد اكتساح الثنائي نصر النصر والأطرم.