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عضو شرف النصر غاضبًا: ماذا لو رحل جوميس يا اتحاد الكرة؟

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جوميس
عبد الغزيز بغلف يوجه رسالة غضب إلى الاتحاد السعودي

أعرب عبد العزيز أحمد بغلف؛ عضو شرف نادي النصر السعودي، عن غضبه من رحيل البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع الفريق، موجهًا رسالة إلى اتحاد الكرة السعودي.

المدافع البرازيلي غادر اليوم الأحد، رسميًا المملكة، عائدًا إلى ناديه جلطة سراي التركي، إذ انتهت إعارته للعالمي، ورفض النادي التركي تمديد عقده. (طالع التفاصيل)

وأعاد بغلف نشر تغريدة قديمة له من منتصف يوليو، كان قد كتب بها: "ما ذنب النصر ...!! يا اتحاد كرتنا الموقر؟؟ هل سوف يلعب النصر بستة أجانب وغيره مكتمل الصفوف؟؟".

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    وكتب عضو الشرف تعليقًا عليها: "انظر إل تاريخ التغريده ادناه، تعليقي الوحيد... إنا الله معنا... والنصر بمن حضر".

    بغلف اختتم: "حدث ما كنت اخشاه وسوف يلعب العالمي بستة اجانب وغيره مكتمل !!!!".

    يذكر أن مايكون خاض 21 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وغاب عن لقاء وحيد.

    ويستعد العالمي للعودة لاستئناف مبارياته في الدوري المحلي، في الخامس من أغسطس المقبل، بلقاء الديربي أمام الهلال.

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