شرطان من اللاعب وطلب من الفتح يؤجلون حسم النصر لصفقة علي الحسن

العالمي يفشل في إتمام الصفقة قبل رفع قائمته الآسيوية

يحاول مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت إتمام صفقة التعاقد مع علي الحسن؛ لاعب الفتح السعودي، خلال الأيام الحالية، في ظل خطة المجلس لتدعيم الفريق بعدد من الصفقات المحلية.

اللاعب – صاحب الـ23 عامًا – بدأ مسيرته الكروية في صفوف ناشئي الفريق الإحسائي، ومرتبط بعقد مع النادي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2020-2021.

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وشارك لاعب الوسط المدافع الموسم الجاري في 23 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها هدفين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن الحسن وافق على ارتداء قميص العالمي في ساعة متأخرة قبل رفع الأخير لقائمته الآسيوية، لكنه قدم بعض الشروط المالية، بجانب استفساره عن كيفية ضمان نقله من كلية الهندسة بالإحساء إلى إحدى جامعات الرياض.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الفتح هي الأخرى طالبت نظيرتها بالنصر بالتمهل في الصفقة، لأسباب إدارية وجماهيرية وشرفية، إذ تسعى لمزيد من التفاوض مع أطراف مهمة بالنادي.

"الرياضية" أشارت كذلك إلى أن هناك ناديين آخرين دخلا في خط تفاوض مع وكيل اللاعب، ويحاولان تحويل وجهة الحسن لصالح أحدهما.

يذكر أن العالمي أبرم حتى الآن بالصيف الجاري صفقتين أجنبيتين هما: الكوري الجنوبي كيم جين سو والأرجنتيني بيتي مارتينيز، بخلاف عدد من الصفقات المحلية على رأسها عبد الفتاح عسيري، عبد المجيد الصليهم، أسامة خلف، أمين بخاري وغيرهم.