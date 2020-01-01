بعد تنازله عن مستحقاته - الشباب يوقع مخالصة مالية مع السهلاوي رسميًا

بعد ستة أشهر فقط - مهاجم العالمي السلابق يرحل عن الليث الأبيض

أعلن نادي الشباب السعودي اليوم الثلاثاء، توقيع مخالصة مالية مع مهاجم الفريق محمد السهلاوي، ليرحل رسميًا عن صفوف الليث الأبيض.

ووجه مجلس إدارة النادي برئاسة خالد البلطان، شكره للسهلاوي، على ما قدمه للفريق خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في محطته المقبلة.

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من جانبه، أوضح اللاعب أنه تنازل عن كافة مستحقاته المتبقية لدى الشباب، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا جماهير نادي الشباب وزملائي اللاعبين.. شكرًا لإدارة نادي الشباب لموافقتهم على طلبي بإجراء مخالصة بعد تنازلي عن كافة مستحقاتي المتبقية في العقد، لا تحرموني من دعواتكم في خطوتي القادمة".

شكراً جماهير نادي الشباب وزملائي اللاعبين ..

شكراً لإدارة نادي الشباب لموافقتهم على طلبي بإجراء المخالصة بعد تنازلي عن كافة مستحقاتي المتبقية في العقد .



لا تحرموني من دعواتكم في خطوتي القادمة ❤🌹 — محمد السهلاوي (@Sahlawi_m10) January 21, 2020

صاحب الـ33 عامًا ينتهي عقده مع الليوث بنهاية الموسم الجاري، وكانت تمنحه اللوائح حق التوقيع لأي نادٍ آخر خلال يناير الجاري، على أن ينضم له في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

وانضم السهلاوي للشباب في صيف عام 2019 قادمًا من النصر في صفقة انتقال حر، حيث استغنى عنه العالمي بعدما قضى عشرة أعوام في صفوفه.

وخاض المهاجم ثماني مباريات قميص الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين و كأس خادم الحرمين الشريفين ، صنع خلالها هدف وحيد.

وبالأمس، شارك السهلاوي في تأهل الشباب إلى دور الـ4 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" على حساب الشرطة العراقي، إذ نزل بدلًا في الشوط الثاني، وفاز فريقه بهدف وحيد في الدقيقة 88.

وكان الليث الأبيض قد فاز كذلك في لقاء الذهاب بدور الـ8 أمام الفريق العراقي بسداسية نظيفة.