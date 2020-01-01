خمس سنوات جديدة - السد يجدد عقد بيدرو

المدافع صاحب الـ29 عامًا يلعب للزعيم منذ يناير 2016

أعلن نادي السد القطري رسميًا اليوم الثلاثاء، تجديد عقد بيدرو؛ مدافع الفريق، لمدة خمس سنوات مقبلة، لينتهي عقده بنهاية موسم 2024-2025.

صاحب الـ29 عامًا كان قد انضم لصفوف الزعيم في يناير عام 2016 قادمًا من الأهلي القطري، وهما الناديان اللذان لعب لهما في قطر بعد قدومه من البرتغالي، حيث ولد هنا.

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وشارك بيدرو الموسم الجاري في تسع مباريات بدوري نجوم قطر وكأس العالم للأندية قطر 2020، سجل خلالها هدفين، وصنع اثنين آخرين.

وخلال الثلاث سنوات الماضية، خاض المدافع 91 مباراة بقميص السد، وسجل سبعة أهداف وصنع ستة آخرين.

يذكر أن الزعيم يستعد حاليًا لخوض نهائي كأس قطر، المقرر إقامته في 17 من الشهر الجاري، حيث يلتقي بالدحيل.

ويسعى رفاق بيدرو للثأر في الدحيل، الذي خطف منهم لقب الكأس العام الماضي.

على مستوى الدوري، يأتي الزعيم في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بفارق تسع نقاط عن الصدارة، وله مباراة مؤجلة.