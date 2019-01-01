أشرف بن شرقي - موهبة أطفأها الاحتراف

الزمالك حلقة جديدة من الفشل الاحترافي لديبالا المغرب أم سيكون عهدًا مغايرًا..

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وأخيرًا، أزيح الستار عن صفقة القرن الزملكاوية بإعلان التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي؛ جناح أيسر الهلال السعودي، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، في افتتاح الزمالك لصفقاته الصيفية.

"صفقة القرن" هكذا قرر أن يطلق عليها رئيس القلعة البيضاء، كما أطلق على صفقة عبد الله السعيد، الذي في الأخير لم يلعب مباراة واحدة بقميص الفارس الأبيض.

⛔️ بن شرقي يكمل انتقاله إلى الزمالك بشكل رسمي🔥 pic.twitter.com/7pRCfJk9ee — جول مصر (@goaleg) July 16, 2019

مغربي جديد ينضم إلى القلعة البيضاء رفقة الثنائي حميد أحداد وخالد بوطيب، فهل ينجح صاحب الـ24 عامًا في كتابة تاريخ لنفسه مع زملائه بالفارس الأبيض أم ستستمر تجاربه الاحترافية غير الموفقة؟

ابن المغرب صاحب الـ24 عامًا، أثبت موهبته خلال 29 مباراة خاضها رفقة المغرب الفاسي؛ الفريق الذي احتضنه في خطواته الأولى بالملاعب، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلها، لكن ما دفع لفت أنظار كبار المغرب له وقتها كذلك إجادته اللعب في كافة مراكز الهجوم بداية من لاعب الوسط المهاجم والجناح الأيسر والأيمن وحتى المهاجم الصريح.

وقتها تصارع عليه الوداد والرجاء المغربيان، للظفر بخدمات "ديبالا المغرب" كما أطلق عليه جمهوره تشبهًا بالأرجنتيني ديبالا؛ لاعب يوفنتوس الإيطالي، وبالفعل في صيف عام 2016 وفي صفقة قياسية انتقل بن شرفي إلى وداد الأمة مقابل 340 ألف دولار، بجانب حصول الفريق الفاسي على نسبة من بيعه لأي نادٍ آخر خلال خمسة مواسم مقبلة، ليكون وقتها الصفقة الأغلى في الدوري المغربي.

وهنا زاد توهج صفقة القرن الزملكاوية، حيث شارك في 35 مباراة مع الوداد خلال موسم ونصف، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع سبعة آخرين، وقاد الأحمر للتتويج بطلًا للدوري المحلي، بجانب خطف لقب دوري أبطال أفريقيا من الأهلي المصري، ليتأهل الوداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

لكن في يناير 2018، انقلب حال "ديبالا المغرب" رأسًا على عقب، بعدما تصارعت عليه أندية أوروبية وعربية كثيرة، إلا أنه في الأخير ارتدى قميص الهلال السعودي.

ستة أشهر فقط في الزعيم السعودي، كتبت أولى الخطوات الفاشلة في مسيرة الموهبة المغربية، لم يقدم ما يقنع جمهور الأزرق أو مسؤوليه خلال 13، سجل بها ثلاثة أهداف وصنع اثنين.

ورغم التفاؤل الكبير من الجمهور الهلال بالوافد الجديد إلا أنه سرعان ما اختفت الموهبة، ليرحل في صيف 2018 بنظام الإعارة إلى لانس الفرنسي.

لم يكن الوضع في الدوري الفرنسي أفضل حالًا من الدوري السعودي..

شارك ديبالا المغرب خلال موسم كامل في 24 مباراة مع لانس، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدف آخر.

وفي الوقت الذي كان يرغب به في بيع اللاعب نهائيًا إلى لانس، رفض النادي الفرنسي تجديد الإعارة أو شرائه نهائيًا.

فهل يكون الزمالك بداية جديدة في المسيرة الاحترافية لابن المغرب أم أن توهجه لا يضئ إلا في دوري بلده فقط؟