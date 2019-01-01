تقرير - الزمالك يتواصل مع أزارو واللاعب يرحب بالرحيل عن الأهلي

الأبيض يبحث عن الرد على صفقة كهربا

يخطط مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لرد الضربة إلى الأهلي بعدما تعاقد الأخير مع محمود عبد المنعم "كهربا"، محاولًا خطف أحد لاعبيه البارزين.

الأحمر تعاقد مؤخرًا مع كهربا لمدة أربعة مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقده مع ديبورتيفو أفيس البرتغالي إلا أن الزمالك لا يزال يلاحق اللاعب متهمًا إياه بالهرب.

برنامج "سبعة × سبعة" أكد أن مسؤول بارز في القلعة البيضاء تواصل مع المغربي وليد أزارو؛ مهاجم الشياطين الحمر، في أكثر من مناسبة، لاستطلاع رأيه حول إمكانية انضمامه للفارس الأبيض سواء في يناير المقبل أو بالميركاتو الصيفي.

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وأوضح البرنامج أن المغربي رحب بالانتقال للزمالك، مؤكدًا أنه سيحاول إقناع مسؤولي القلعة الحمراء بموافقة على رحيله، خاصةً وأنه ليس من ضمن اللاعبين الأساسيين في تشكيل الفريق في عهد السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني الحالي.

قد يكون رحيل المهاجم المغربي أمرًا وارد الحدوث في ظل رغبة فايلر في التعاقد مع مهاجم أفريقي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بحسب عدة تقارير صحفية.

صاحب الـ24 عامًا لا يزال عقده ممتد مع الأحمر لمدة موسم ونصف مقبلين، حيث ينتهي بنهاية موسم 2020-2021.

وشارك أزراو في ست مباريات بالموسم الجاري بواقع 134 دقيقة بالدوري المصري الممتاز، سجل خلالها هدف وصنع آخر.