رسميًا - الترجي التونسي يجدد عقد كوليبالي

افيفواري باقٍ في باب سويقة حتى عام 2023

أعلن نادي الترجي التونسي اليوم الأربعاء، رسميًا تجديد عقد الإيفواري فوسيني كوليبالي؛ لاعب وسط الفريق، لمدة ثلاثة مواسم، لينتهي عقده في صيف عام 2023.

الإيفواري كان محط أنظار عدة أندية عربية خلال فترات الانتقال الأخيرة، في ظل تألقه اللافت للنظر مع فريق الدم والذهب.

بدأ صاحب الـ27 عامًا مسيرته في الدوري التونسي في صيف عام 2013 من بوابة نادي اتحاد المنستيري وبعد موسم واحد انتقل إلى باب سويقة، الذي اعير منه لمدة ستة أشهر فقط إلى الملعب التونسي في يناير 2015.

وشارك كوليبالي في سبع مباريات بمختلف البطولات الموسم الجاري، إثر تعرضه للإصابة في بداية الموسم.

الإيفواري حصد ثماني بطولات مع فريق الدم والذهب، على رأسها دوري أبطال إفريقيا مرتين عامي 2018 و2019.

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وساهم فوسيني كوليبالي في احتلال الترجي المركز الخامس في كأس العالم للأندية قطر 2019، بعدما تغلب على السد القطري بسداسية مقابل هدفين.

يذكر أن باب سويقة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 25 نقطة من تسع مباريات، بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد المنستيري محتل الصدارة، لكنه خاض 12 مباراة.

ويستعد رفاق كوليبالي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في 11 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ11 من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، أمام فيتا كلوب فيأتي بالمركز الأخير بنقطة وحيدة.